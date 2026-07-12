이란 혁명수비대 "호르무즈 해협, 추후 공지까지 전면 봉쇄"

AI 핵심 요약beta
- 이란 혁명수비대가 12일 호르무즈 해협 전면 봉쇄를 선언했다.
- 혁명수비대는 승인되지 않은 항로 선박에 경고사격을 했고 피격을 주장했다.
- 미국과 이스라엘 등 적이 추가 개입하면 역내 기지를 강력히 타격하겠다고 경고했다.
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[서울=뉴스핌] 박인옥 기자 = 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 12일(현지시간) 성명을 통해 호르무즈 해협을 전면 봉쇄하겠다고 선언했다.
혁명수비대는 이날 성명을 통해 "외세의 간섭과 호르무즈 해협 항로의 불법적 지정에 대해 단호히 대응하고 통항량 증가 흐름이 차질을 빚을 것이라고 사전에 발표했다"며 "그런데도 불과 몇시간 전 이런 경고가 무시됐고 외세의 선동으로 여러 선박이 승인되지 않은 항로로 통항을 시도했다"고 주장했다.
특히 "이들 선박에 항로를 수정해 승인된 항로로 이동하라고 경고했으나 무시했다"며 "호르무즈 해협은 추후 공지 때까지, 그리고 역내 미국 개입이 종료될 때까지 전면 봉쇄한다"고 발표했다.
혁명수비대는 승인되지 않은 항로로 통항하려던 선박 한 척에 경고 사격을 가했으며, 이 선박이 실제로 피격됐다고 주장했다.
혁명수비대는 "자신들이 원인을 제공한 이번 사건을 빌미로 적이 실수를 범하거나 우리를 향해 새로운 침략을 감행하면 강력히 대응하고 역내 적의 새로운 기지들이 표적이 될 것"이라며 "이런 개입의 결과에 대한 책임은 미국, 시온주의자(이스라엘) 적들과 이런 위협을 위해 기지를 제공한 국가들에 있다"고 경고했다.
pio1234@newspim.com