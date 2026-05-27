현대차, FIFA 월드컵 대표팀 응원 어린이 그림 공모전 수상작 공개

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FIFA와 함께 진행한 공모전 수상작 48점 각국 버스에 부착

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 현대자동차는 2026 FIFA 월드컵에 출전하는 국가대표팀 공식 버스에 적용될 어린이 그림 공모전 수상작을 공개했다고 27일 밝혔다.

현대차와 FIFA가 함께 주최한 이번 공모전은 'Be There With Hyundai' 프로그램의 일환이다. 2006년 독일 월드컵부터 매 대회마다 진행되는 이 프로그램은 축구팬들의 응원 콘텐츠를 모아 대회 기간 각국 대표팀 버스에 브랜딩하는 사업이다.

공모전은 '최고의 응원(The Greatest Cheer)'을 주제로 월드컵 본선 진출 48개국 중 좋아하는 대표팀을 응원하는 마음을 그림으로 표현하는 방식으로 진행됐다. 현대차는 지난해 12월부터 올해 2월까지 전 세계 5~12세 어린이를 대상으로 공모를 받았으며, FIFA와 함께 각국 대표팀별로 1점씩 총 48점을 선정했다.

대한민국 축구 국가대표팀 버스에 부착될 그림은 용인 동천초등학교 5학년 정채아(10세) 학생의 작품이 선정됐다. 정 학생은 '우리는 하나(We are one)'라는 메시지를 담아 알록달록한 비눗방울을 그렸다. 수상 어린이 전원에게는 조별리그 경기 관람권, 왕복 항공권, 숙박권이 제공되며 월드컵 현장을 직접 경험할 수 있다.

FIFA 월드컵 2026™ 대표팀 응원 어린이 그림 공모전 수상작 [사진=현대차]

현대차는 월드컵 기간 중 수상작이 적용된 대표팀 버스를 촬영해 해시태그 '#BeThereWithHyundai'와 함께 소셜미디어에 올리면 특별 경품을 받을 수 있는 기회를 제공할 계획이다. 또한 승용차 994대, 상용차 506대 등 역대 최대 규모의 차량을 지원해 참가 국가대표팀과 대회 관계자들에게 모빌리티 서비스를 제공한다.

현대자동차 브랜드마케팅본부장 지성원 부사장은 "'Be There With Hyundai'를 통해 월드컵을 향한 어린이들의 응원을 국가대표팀 버스에 담아 전달하고자 했다"고 말했다.

FIFA는 월드컵 본선 진출 48개 국가대표팀에 제공될 공식 버스 디자인을 공개했으며, 어린이 그림 공모전 수상작이 반영된 공식 버스는 개최국인 미국, 캐나다, 멕시코를 상징하는 색상과 패턴을 외관에 반영했다.

y2kid@newspim.com