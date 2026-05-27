IBK기업은행, 취약계층 '신용 재도약 프로그램' 추진

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

정상 금융거래 회복 및 경제 재도약 지원

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = IBK기업은행(은행장 장민영)은 저소득·저신용자의 경제적 재기와 맞춤형 금융지원을 통한 선순환 구조를 구축하기 위해 '신용 재도약 프로그램'을 추진한다고 27일 밝혔다.

고객의 신용 상태와 금융 여건에 맞춰 ▲제도권 금융 진입 ▲위기극복 ▲신용회복 등 3개 부문을 지원하는 포용금융 프로그램이다. 불법사금융 노출 위험을 완화하고 정상 금융거래 기반 회복과 경제적 재도약을 돕는다.

[사진=IBK기업은행]

'제도권 금융 진입'은 고객의 금융 접근성을 높이는 데 초점을 맞췄다. 올해 7월까지 정책서민금융 상품의 비대면화를 완료하고 하반기에는 2금융권 대출 이용 고객의 금리 부담을 낮추는 대환대출 상품을 출시한다.

'위기극복'은 유동성 악화 등으로 어려움을 겪는 고객의 채무 안정을 지원한다. 단기 연체 및 부실 우려 고객을 대상으로 채무조정 상품 심사기준을 완화하고 주택담보대출 만기 및 상환 조건을 비대면으로 변경할 수 있는 서비스를 도입할 예정이다.

'신용회복'은 성실 상환 고객의 금융비용 부담 완화에 중점을 둔다. 하반기부터 서민금융상품 성실 상환 고객에게 금리 감면을 적용하고 최대 3.8%p 금리 감면 혜택이 적용되는 저금리 대출 상품을 공급할 계획이다.

peterbreak22@newspim.com