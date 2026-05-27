IBK기업은행, 프랜차이즈공제조합 설립 지원…가맹사업 생태계 성장 도모

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한국프랜차이즈산업협회와 포용지원 위한 업무협약



[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = IBK기업은행은 지난 26일 한국프랜차이즈산업협회와 프랜차이즈 가맹점 포용금융 지원을 위한 업무협약을 체결했다고 27일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = IBK기업은행은 지난 26일 한국프랜차이즈산업협회와 프랜차이즈 가맹점 포용금융 지원을 위한 업무협약을 체결했다고 27일 밝혔다. [사진=IBK기업은행]2026.05.27 dedanhi@newspim.com

이번 협약은 기업은행이 1200여 개의 회원사를 보유한 한국프랜차이즈산업협회가 추진 중인 프랜차이즈공제조합 설립을 지원하고, 가맹사업 생태계의 성장을 도모하기 위해 마련됐다.

양 기관은 협약을 통해 ▲공제조합 설립 지원 ▲가맹점 대상 프랜차이즈 BaaS(Banking as a Service) 패키지 제공 ▲프랜차이즈 생태계 상생협력 지원 등에 상호 협력할 예정이다.

특히 기업은행은 가맹점의 자금 효율성을 높이기 위해 운전자금, 물류전용 카드 및 대출 결제 시스템을 통합 지원하기로 했다.

기업은행 관계자는 "이번 협약을 계기로 프랜차이즈 BaaS 공급을 본격 확대해 전국 가맹점주들이 실제 혜택을 누릴 수 있도록 힘쓰겠다"며 "앞으로 다양한 기관과 협력해 소상공인의 금융 접근성을 증가시키고 포용금융 지원에 앞장서겠다"고 말했다.

dedanhi@newspim.com