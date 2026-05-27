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李대통령 "해운 공급망 새롭게 구축…부산 중심 '남부 해양수도권' 시대 활짝"

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  • 이재명 대통령은 27일 바다의날 기념식에서 해운·항만산업을 국가전략산업으로 육성하고 부산·동남권을 남부 해양수도권으로 만들겠다고 밝혔다.
  • 정부는 해운 공급망을 자주 통제 가능한 체계로 새로 구축하고 해운·조선 상생, 해상보험·선박금융 등 해운 서비스 산업을 폭넓게 지원하겠다고 했다.
  • 이 대통령은 동남권을 물류·관광이 결합된 세계적 해양 경제권으로 키우고 부산 해양클러스터, 해사법원·동남권투자공사 설립을 통해 국가균형발전을 완성하겠다고 강조했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

31회 바다의날 기념식 참석

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 27일 "정부는 해운산업이 국가 경제와 안보를 굳건히 지탱하는 핵심 산업이라는 인식 아래 우리 해운·항만사업을 국가전략산업으로 육성해 갈 것"이라며 "글로벌 해운 공급망 회복에 속도를 내 우리 손으로 온전히 통제할 수 있는 해운 공급망을 새롭게 구축하겠다"고 강조했다.

이 대통령은 또 "바다를 통해 세계를 잇고, 평화의 길을 열고, 공동번영의 터전을 만드는 진정한 해양 강국의 비전을 바로 이곳, 부산을 비롯한 동남권에서 실현할 것"이라며 "동남권은 대한민국의 자랑스러운 '남부 해양수도권'으로서 더 높이, 더 멀리, 더 힘차게 발전할 것"이라고 공언했다.

이재명 대통령이 27일 부산 영도구에서 열린 31회 바다의날 기념식에서 기념사를 하고 있다. [사진=KTV]

이 대통령은 이날 부산 영도구에서 열린 '31회 바다의 날 기념식'에 참석해 해운·항만산업을 국가전략산업으로 육성하고, 부산을 비롯한 동남권을 '남부 해양수도권'이자 세계적인 해양 경제권으로 키우겠다는 청사진을 제시했다.

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올해 기념식은 해양수산부의 부산 시대 개막을 기념해 부산에서 개최됐다. 

이 대통령은 이 자리에서 국가균형발전의 핵심 열쇠로 '해양 강국'과 '동남권 집중 육성'을 강조했다.

◆ 산업화 주역인 해양수산인 헌신 조명…"대한민국 산업화 역사에 새겨야 할 위대한 업적"

이 대통령은 바다의 날의 유래인 장보고 대사의 청해진 개척을 언급하며, 올해 기념식이 해양수산부의 부산 이전을 기념하는 뜻깊은 자리임을 밝혔다.

이 대통령은 "세계 최고의 기술력을 자랑하는 조선·해운 강국, 역대 최대 수출을 넘어, 수출 1조 달러 시대를 향해 나아가는 무역 강국, 이제는 세계가 먼저 찾는 글로벌 방산 강국, 세계를 향해 힘차게 출범한 '대한민국호'의 출발점은 바로 이곳 바다였다"며 거대한 뱃길을 열어온 선원들과 해양수산인들의 노고를 치하했다.

이어 "여러분이 외국 상선과 원양어선 위에서 목숨을 걸고 벌어들인 외화는 가족의 생계를 지키는 힘인 동시에 국가 경제를 일으킨 밑거름이 됐다"며 "산업화 시대 파독 광부와 간호사들의 헌신처럼 우리 선원들과 해양수산 종사자들의 묵묵한 발자취 역시 대한민국 산업화 역사에 당당히 새겨야 할 위대한 업적"이라고 격려했다.

이재명 대통령이 27일 부산 영도구에서 열린 31회 바다의날 기념식에서 신태범 케이씨티시 회장에게 금탑산업훈장을 수여하고 있다. [사진=KTV]

◆ 해운·항만 국가전략산업 육성…"해운 공급망 새롭게 구축"

이 대통령은 1996년 김영삼 정부 당시 해양수산부 출범의 의미를 되새기며, 현대 사회에서 바다가 지닌 안보적·경제적 중요성을 역설했다.

중동 전쟁으로 인한 호르무즈 해협 단절을 비롯해 글로벌 해양 통상질서와 공급망이 재편되는 불확실성의 시대인 만큼, 바다의 안전과 주도권 확보가 국가의 생존을 좌우한다는 진단이다.

이 대통령은 "정부는 해운산업이 단순한 물류 산업이 아니라 국가의 경제와 안보를 굳건히 지탱하는 핵심 산업이라는 인식 아래 우리 해운·항만사업을 국가전략산업으로 육성해 갈 것"이라고 확고한 방침을 선언했다.

구체적인 실행 방안으로는 "먼저, 그동안 주춤했던 글로벌 해운 공급망 회복에 속도를 내어 우리 손으로 온전히 통제할 수 있는 해운 공급망을 새롭게 구축하겠다"며 "해운과 조선의 상생 발전 생태계 구축, 해상보험과 선박금융, 해운 서비스 산업도 폭넓게 육성해 우리 해운산업의 기초체력을 키우겠다"고 약속했다.

또한 한국해양대학교 학생들을 향해 "이 청년들이야말로 가장 오래된 바닷길을 넘어 가장 새로운 미래를 열어갈 해운산업의 미래, 북극항로 시대의 주역들이다"라며 지원을 아끼지 않겠다고 덧붙였다.

◆ 부산 중심의 '남부 해양수도권' 도약…"해사법원·동남권투자공사 집적된 해양클러스터 신속 완성"

이 대통령은 핵심 비전으로 동남권을 대한민국의 새로운 '남부 해양수도권'으로 육성하겠다는 전략을 발표했다.

이 대통령은 "'남부 해양수도권'을 육성하는 것은 단순히 특정 지역개발의 문제가 아니다"라며 "이는 대한민국이 치열한 글로벌 경쟁에서 살아남기 위한 생존 전략인 동시에 해양강국의 비전을 일자리와 지역의 활력으로 직결시키는 균형성장 전략의 핵심이기도 하다"고 설명했다.

이어 "항만과 공항, 철도와 도로가 이어지는 물류 인프라를 확충하고 남해안 전체를 아우르는 해양 관광벨트를 구축해 세계와 당당히 경쟁하는 '해양 경제권'으로 키워내겠다"고 자신했다.

특히 부산에 본격적인 해양수산부 시대를 열어갈 인프라 집적화 구상도 직접 밝혔다. 이 대통령은 "해운기업과 관련 공공기관은 물론, 입법이 완료된 해사법원을 조속히 설립하고, 국회 논의가 끝나는 대로 이미 약속했던 동남권 투자 공사까지 모두 집적된 해양클러스터를 신속하게 완성하겠다"고 했다.

이 대통령은 또 최근 해수부 이전 이후 부산 지역 대학의 경쟁률이 사상 최고치를 기록한 점을 언급하며, "바다에서 대한민국의 미래를 발견하고 새로운 기회를 찾기 위해 바다를 선택한 청년 여러분의 기대에 정부가 반드시 부응하겠다"며 "부산을 명실상부한 대한민국 해양 수도로, 동남권을 '남부 해양수도권'으로 육성해 국가 필생의 과제라고 할 수 있는 국가균형발전을 반드시 완성할 것"이라고 강조했다.

the13ook@newspim.com

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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