[전문] 李대통령, 바다에서 찾는 생존 전략 "新 해운 공급망 구축"

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부산에서 31회 바다의날 기념식

"남부 해양수도권으로 균형발전 완성"

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 27일 "정부는 해운산업이 국가 경제와 안보를 굳건히 지탱하는 핵심 산업이라는 인식 아래 우리 해운·항만사업을 국가전략산업으로 육성해 갈 것"이라며 "글로벌 해운 공급망 회복에 속도를 내 우리 손으로 온전히 통제할 수 있는 해운 공급망을 새롭게 구축하겠다"고 강조했다.

이 대통령은 또 "바다를 통해 세계를 잇고, 평화의 길을 열고, 공동번영의 터전을 만드는 진정한 해양 강국의 비전을 바로 이곳, 부산을 비롯한 동남권에서 실현할 것"이라며 "동남권은 대한민국의 자랑스러운 '남부 해양수도권'으로서 더 높이, 더 멀리, 더 힘차게 발전할 것"이라고 공언했다.

이재명 대통령이 27일 부산 영도구에서 열린 31회 바다의날 기념식에서 기념사를 하고 있다. [사진=KTV]

이 대통령은 이날 부산 영도구에서 열린 '31회 바다의 날 기념식'에 참석해 해운·항만산업을 국가전략산업으로 육성하고, 부산을 비롯한 동남권을 '남부 해양수도권'이자 세계적인 해양 경제권으로 키우겠다는 청사진을 제시했다.

기념식에는 해양수산부 장관과 해군·해경 관계자, 해양수산 업체·단체 관계자, 한국해양대학교 학생 등 400여 명이 참석했으며, '부산에서 세계로, 바다에서 미래로'라는 표제로 진행됐다.

기념식은 국민의례, 주제 영상, 바다 헌장 낭독, 해양수도 부산 응원 축하 영상, 남부 해양수도권 도약 로드맵 발표, 기념 공연, 유공자 포상, 기념사, 산학협력 협약식 순으로 열렸다.

이 대통령은 또 해양수산 산업 발전에 기여한 금탑산업훈장 수상자 등 5인에게 포상을 수여했다.

이재명 대통령이 27일 부산 영도구에서 열린 31회 바다의날 기념식에서 신태범 케이씨티시 회장에게 금탑산업훈장을 수여하고 있다. [사진=KTV]

다음은 이 대통령 기념사 전문

여러분, 반갑습니다.

오늘은 저도 제 아내도 꿈과 미래를 상징하는 푸른색으로 맞춰봤는데,

어떻게 어울립니까?

감사합니다.

존경하는 국민 여러분,

그리고 부산 시민 여러분, 해양수산인 여러분,

'제31회 바다의 날'을 진심으로 축하드립니다.

바다의 날은 장보고 대사의 청해진 개척을 기념하는 날입니다.

올해는 해양수산부 부산 시대 개막을 기념하여

부산에서 기념식을 개최하게 됐습니다.

세계 최고의 기술력을 자랑하는 조선·해운 강국,

역대 최대 수출을 넘어, 수출 1조 달러 시대를 향해 나아가는 무역 강국,

이제는 세계가 가장 먼저 찾는 글로벌 방산 강국,

세계를 향해 힘차게 출범한 '대한민국호'의 출발점은

바로 이곳 바다였습니다.

이 거대한 뱃길을 최일선에서 열었던 주역들은

바로 우리 선원들과 해양수산인 여러분입니다.

여러분이 외국 상선과 원양어선 위에서 목숨을 걸고 벌어들인 외화는

가족의 생계를 지키는 힘인 동시에 국가 경제를 일으킨 밑거름이 되었습니다.

산업화 시대 파독 광부와 간호사들의 헌신처럼

우리 선원들과 해양수산 종사자들의 묵묵한 발자취 역시

대한민국 산업화 역사에 당당히 새겨져야 할 위대한 업적입니다.

1996년, 김영삼 정부의 해양수산부 출범은

해운과 항만, 조선과 해양산업, 수산업의 경쟁력을 키워

우리 대한민국을 해양 강국으로 도약시키겠다는

강력한 의지의 표명이었습니다.

그로부터 30년이 흐른 지금,

이제 바다는 단순한 물류와 산업의 공간을 넘어,

국가의 생존과 미래를 좌우하는 최전선이 됐습니다.

글로벌 해양 통상 질서와 공급망이 재편되는 이 불확실성의 시대에

세계 경제의 핏줄인 바다의 안전과 주도권은

그 어느 때보다도 중요해졌습니다.

국민주권정부는 김영삼 대통령께서 꿈꾸었던

해양강국 대한민국으로의 힘찬 도약을 앞당길 것입니다.

대한민국은 유라시아와 인도·태평양을 잇는 중심축이 되어

주변국의 자유로운 항행과 열린 무역 질서를 수호할 것입니다.

나아가, 모두가 바다를 함께 누리고, 바다에서 함께 번영하는

새로운 해양 질서를 주도해 나가겠습니다.

이러한 국가적 비전을 실현하는 든든한 토대가

바로 오랜 시간 축적해 온 우리 해운·항만의 저력입니다.

정부는 해운산업이 단순한 물류 산업이 아니라

국가의 경제와 안보를 굳건히 지탱하는 핵심 산업이라는 인식 아래

우리 해운·항만사업을 국가전략산업으로 육성해 갈 것입니다.

먼저, 그동안 주춤했던 글로벌 해운 공급망 회복에 속도를 내어

우리 손으로 온전히 통제할 수 있는 해운 공급망을 새롭게 구축하겠습니다.

해운과 조선의 상생 발전 생태계 구축, 해상보험과 선박금융, 해운 서비스 산업도 폭넓게 육성하여

우리 해운산업의 기초체력을 든든하게 보강하겠습니다.

유능한 선원 양성에도 최선을 다하겠습니다.

오늘 이 자리에는 원양 실습을 무사히 마치고 돌아온한국해양대학교 학생 여러분이 함께하고 있습니다.

이 청년들이야말로 가장 오래된 바닷길을 넘어

가장 새로운 미래를 열어갈 해운산업의 미래,

북극항로 시대의 주역들 아니겠습니까.

또한, 과감한 도전 정신으로 항로를 개척하고 선제적인 선박 투자를 통해

오늘의 해운 강국을 일궈낸해운 경영인 분들도 함께하고 계십니다.

정부는 선배 해운인들의 도전 정신과 청년 해양인들의 패기를 하나로 모아

우리 해운산업이 세계의 바다를 호령할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠습니다.



바다를 통해 세계를 잇고, 평화의 길을 열고,

공동 번영의 터전을 만드는 진정한 해양 강국의 비전을

바로 이곳, 부산을 비롯한 동남권에서 실현할 것입니다.

동남권은 대한민국의 자랑스러운 '남부 해양수도권'으로서

더 높이, 더 멀리, 더 힘차게 발전할 것입니다.

사랑하는 시민 여러분,

'남부 해양수도권'을 육성하는 것은 단순히 특정 지역 개발의 문제가 아닙니다.

이는 대한민국이 치열한 글로벌 경쟁에서 살아남기 위한 생존 전략인 동시에

해양강국의 비전을 일자리와 지역의 활력으로 직결시키는

균형성장 전략의 핵심이기도 합니다.

우리 동남권은 세계 최고의 해양 거점으로 도약할

지정학적 잠재력과 역량을 품고 있습니다.

태평양과 유라시아를 잇는 거대한 관문,

세계적인 기업을 보유한 종합 산업의 거점,

대한민국 첨단 제조업의 든든한 심장,

동남권의 독보적인 역량이 바다와 함께 하나로 연결될 때

'남부 해양수도권'의 가치는 활짝 꽃피고

전 세계를 놀라게 할 것입니다.

정부는 이 압도적인 잠재력을 바탕으로

부산을 비롯한 동남권을 가능성과 기회가 넘치는

새로운 경제권으로 연결하겠습니다.

항만과 공항, 철도와 도로가 이어지는 물류 인프라를 확충하고,

남해안 전체를 아우르는 해양 관광벨트를 구축해

세계와 당당히 경쟁하는 '해양 경제권'으로 키워내겠습니다.

나아가, 이곳 부산에 본격적인 해양수산부 시대를 활짝 열어젖히겠습니다.

해운기업과 관련 공공기관은 물론,

입법이 완료된 해사법원을 조속히 설립하고,

국회 논의가 끝나는 대로 이미 약속드렸던 동남권 투자 공사까지 모두 집적된

해양클러스터를 신속하게 완성하겠습니다.

최근 해양수산부의 부산 이전 이후에,

한국해양대학교를 비롯한 부산 지역 대학들의 경쟁률이

사상 최고치를 기록하고,

또 수도권에서 오는 학생들의 비중도 늘었다고 합니다.

진짠가요? 맞겠죠?

현실로 드러나는 큰 변화라고 하기에는 부족할지 몰라도

변화의 새로운 그리고 큰 싹이라고 생각합니다.

바다에서 대한민국의 미래를 발견하고

새로운 기회를 찾기 위해 바다를 선택한 청년 여러분의 기대에

정부가 반드시 부응하겠습니다.

부산을 명실상부한 대한민국 해양 수도로,

동남권을 '남부 해양수도권'으로 육성하여

국가 필생의 과제라고 할 수 있는

국가균형발전을 반드시 완성할 것입니다.

진정한 해양 강국 대한민국으로 향하는 이 길에

전국의 모든 해양수산인 여러분과

동남권 시민 여러분께서 언제나 함께해주실 것으로 믿습니다.

고맙습니다.

the13ook@newspim.com