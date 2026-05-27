李대통령, 취임 1주년 기자회견 다음달 8일…1주년 기념사도 발표

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청와대 영빈관서 100분간…대학생 기자 첫 참여

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령 취임 1주년 기자회견이 다음 달 8일 오전 10시 청와대 영빈관에서 열린다.

이규연 청와대 홍보소통수석은 27일 청와대 춘추관에서 브리핑을 갖고 이같이 밝혔다.

이재명 대통령이 올해 1월 21일 청와대 영빈관에서 신년 기자회견을 하고 있다. [사진=청와대]

이번 기자회견에는 내·외신 기자 160여 명이 참석하며, 100분간 진행될 예정이다.

이 대통령의 기자회견은 취임 30일, 100일, 신년에 이어 4번째다.

이 수석은 "이번 회견은 '국민주권정부'의 지난 1년을 되돌아 보고, 국정 2년 차의 비전과 주요 과제를 소상히 밝히는 자리가 될 것"이라고 설명했다.

이 대통령은 기자회견에서 취임 1주년 기념사도 발표할 예정이다.

진행 방식은 앞선 기자회견과 같다. 기자들이 정해진 각본 없이 대통령과 사회자의 지목에 따라 자유롭게 질문하면 대통령이 답변하는 방식이다.

회견은 민생·경제, 정치·외교·안보, 사회·문화 세 분야로 진행된다.

이 수석은 "이번 기자회견에는 특별히 대학언론 기자인 대학생 2명이 청년 세대의 고민과 과제를 대통령에게 질문한다"며 "질문자는 올해 '시사IN 대학 기자상'과 지난해 한국언론진흥재단 대학언론상 수상자"라고 전했다.

이 수석은 대학언론 기자 초청과 관련해 "그 전 기자회견에는 풀뿌리 언론이나 전문 매체, 스타트업 성격을 가진 언론인들을 참여시킨 적이 있다"며 "아무래도 청와대 출입 기자들 외 발언권을 얻기 힘든 언론에도 발언권을 주자는 취지"라고 덧붙였다.

이 수석은 "이번 기자회견의 키 비주얼은 민주주의를 상징하는 '빛'과, 모든 국민이 함께 걷는 '길'"이라고 했다.

the13ook@newspim.com