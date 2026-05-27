NH농협은행, 원금보장형 지수연동예금 출시

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

개인 2.3~7.25%, 법인 2.15~7.10%

KOSPI200 지수 변동으로 수익률 기대

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = NH농협은행(은행장 강태영)은 만기까지 유지할 경우 원금과 최소 약정이자를 보장받으면서 높은 추가 수익률을 기대할 수 있는 '지수연동예금(ELD) 26-3호'를 출시했다고 27일 밝혔다.

코스피200 지수를 기초자산으로 하며 지수 변동에 따라 수익률이 결정되는 만기 1년 상품으로 '안정Ⅰ형'·'수익Ⅰ형'·'수익Ⅱ형' 등 3종으로 구성됐다.

[사진=NH농협은행]

안정Ⅰ형은 낙아웃 조건이 적용되지 않는 상품으로 만기 지수가 최초 지수 대비 0% 이상~5% 이하 상승한 구간에 대해 수익 구조가 설계됐다. 개인 연 2.80~3.05%(법인 연 2.65~2.90%)의 수익을 제공한다.

수익Ⅰ형은 만기 지수가 최초 지수 대비 0% 이상~30% 이하 상승한 경우에 해당하며 개인 연 2.65~5.05%(법인 2.50~4.90%)의 수익을 제공한다.

수익Ⅱ형은 만기 지수가 최초 지수 대비 0% 이상~45% 이하 상승한 경우에 해당하며 개인 연 2.3~7.25%(법인 연 2.15~7.10%)의 수익을 제공한다.

수익형은 만기 지수 결정일까지 기초자산이 일정 수준 이상 상승할 경우 수익률이 조기 확정되는 낙아웃 조건이 적용된다. 수익Ⅰ형은 기초자산이 최초 지수 대비 30%를 초과해 상승할 경우, 수익Ⅱ형은 45%를 초과해 상승할 경우 각각 최저금리로 만기 수익률이 확정된다.

모집 기간은 28일부터 6월 5일까지이며 전국 영업점과 NH올원뱅크, NH스마트뱅킹을 통해 가입할 수 있다.

지수연동예금은 만기 해지 시 원금 보장 및 이자 지급이 이뤄지나, 중도 해지 시 경과 기간에 따른 중도해지수수료가 발생해 원금 손실이 발생할 수 있으므로 가입 전 상품에 대한 충분한 이해가 필요하다. 예금담보대출이 가능하며 예금자보호 대상 상품이다.

peterbreak22@newspim.com