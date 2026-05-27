고려아연, 동명아동복지센터 한강 봄 나들이 지원

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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 고려아연은 계열사 임직원들이 지난 22일 여의도 한강공원에서 동명아동복지센터 아동들과 함께 봄 나들이를 했다고 27일 밝혔다.

고려아연은 엑시스아이티, 케이지트레이딩, KZ정밀 등 계열사 임직원 9명과 참여해 아동들의 일일 보호자 역할을 맡았다. 다인승 자전거 체험, 보물찾기, 한강 유람선 체험 등 다양한 활동을 함께했으며, 유람선에서는 갈매기에게 먹이를 주는 활동도 진행됐다.

[고려아연과 계열사 임직원들이 가정의달을 맞아 동명아동복지센터 초등부 아동들의 한강 나들이 활동을 지원하는 봉사활동에 참여했다 [사진=고려아연]

고려아연은 올해로 16년째 동명아동복지센터를 후원하고 있다. 매년 5천만원 안팎을 지원하며 심리정서, 아동발달, 자립지원 프로그램을 운영 중이다. 임직원들은 매년 봉사활동에 참여하고 있으며, 연말에는 매칭그랜트를 통해 모금한 성금을 전달한다.

동명아동복지센터는 1950년 설립된 사회복지법인으로, 현재 보호가 필요한 43명의 아동이 입소해 있다. 보호 필요 아동 양육·일시보호, 학대 피해아동 상담·보호, 고아·기아·결손가정 아동 치료·교육 프로그램 등을 운영하고 있다.

y2kid@newspim.com