포스코미술관, 그림책 100년 역사 조명 특별전 개최

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26일부터 7월 26일까지 희귀 초판본 200여 점 공개

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 포스코미술관이 그림책의 역사적 흐름을 통해 시각예술 매체로서의 미학을 조명하는 특별전 한 장의 세계: 그림책 100년의 여행을 26일부터 7월 26일까지 개최한다고 27일 밝혔다.

19세기 근대 삽화부터 현대 그래픽 디자인까지 거장들의 희귀 초판본 200여 점이 전시된다. 케이트 그린어웨이, 폴 랜드, 브루노 무나리 등 유명 작가들의 작품을 볼 수 있다.

전시는 19세기 말 인쇄 기술 발전과 함께 꽃핀 근대 삽화 예술부터 시작된다. 그린어웨이의 첫 그림책 《창가 아래서》(1879년 초판본), 월터 크레인, 랜돌프 칼데콧 등 영국 그림책의 황금기를 이끈 거장들의 작품이 전시된다. 이어 브루노 무나리의 《동물 장수》(1945년 초판본), 《세 마리 작은 새 이야기》(1945년 초판본)와 폴 랜드가 자녀들을 위해 만든 《반짝반짝 빙글빙글》(1957년 초판본) 등 현대 디자인 거장들의 추상과 콜라주 작품세계를 선보인다.

포스코미술관 그램책 100년의 여행 전시 포스터 [사진=포스코]

초판본을 중심으로 구성된 전시에서는 작가의 의도와 당대의 미학적 감각이 온전히 보존된 원형을 체험할 수 있다. 관람객들은 초판본의 종이 질감, 인쇄 방식에 따른 색의 밀도, 판형과 제본 방식 등 물성을 직접 확인할 수 있다.

포스코미술관은 서울 강남구 포스코센터 지하 1층에 위치하며 전시별 안내되는 휴관일을 제외하고 매일 무료로 운영된다. 하반기에는 포항 포스코갤러리와 광양 포스코미술관에서도 순회전을 개최할 예정이다.

y2kid@newspim.com