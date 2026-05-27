[내일날씨] 전국 곳곳 약한 비…밤부터 차차 맑아져

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서울 최저 19도·한낮 26도

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 목요일인 28일은 전국 곳곳에 약한 비가 내리다 밤부터 차차 맑아지겠다.

27일 기상청에 따르면 오늘 28일 전국은 대체로 흐리다가 밤부터 차차 맑아지겠다.

전국 대부분 지역에 비가 내린 20일 경북 안동 하회마을에서 우산을 쓴 관광객들이 발걸음을 옮기고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

늦은 새벽(03~06시)부터 낮(12~15시) 사이 중부지방과 전라권, 낮(12~15시) 한때 경상권내륙 곳에 따라 가끔 비가 내리겠다. 예상 강수량은 5mm 안팎이다.

오전(06~12시)에 제주도는 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울이 떨어지겠다.

주요 지역별 최저기온은 ▲서울 19도 ▲인천 20도 ▲수원 20도 ▲춘천 17도 ▲강릉 17도 ▲청주 20도 ▲대전 19도 ▲전주 19도 ▲광주 18도 ▲대구 18도 ▲부산 19도 ▲울산 16도 ▲제주 19도다.

최고기온은 ▲서울 26도 ▲인천 24도 ▲수원 26도 ▲춘천 26도 ▲강릉 26도 ▲청주 27도 ▲대전 26도 ▲전주 26도 ▲광주 26도 ▲대구 27도 ▲부산 24도 ▲울산 26도 ▲제주 23도다.

에어코리아에 따르면 이날 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.

바다의 물결은 서해 앞바다 0.5~1.5m, 남해 앞바다 1.0~2.5m, 동해 앞바다 0.5~2.0m로 일겠다.

lahbj11@newspim.com