[내일날씨] 전국 곳곳 약한 비…밤부터 차차 맑아져

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 28일 전국에 약한 비가 온 뒤 맑아진다고 했다.
- 중부·전라권과 경상권 내륙에 5mm 안팎 비가 예상됐다.
- 미세먼지는 좋음, 낮 기온은 23~27도 수준이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 목요일인 28일은 전국 곳곳에 약한 비가 내리다 밤부터 차차 맑아지겠다.
27일 기상청에 따르면 오늘 28일 전국은 대체로 흐리다가 밤부터 차차 맑아지겠다.
늦은 새벽(03~06시)부터 낮(12~15시) 사이 중부지방과 전라권, 낮(12~15시) 한때 경상권내륙 곳에 따라 가끔 비가 내리겠다. 예상 강수량은 5mm 안팎이다.
오전(06~12시)에 제주도는 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울이 떨어지겠다.
주요 지역별 최저기온은 ▲서울 19도 ▲인천 20도 ▲수원 20도 ▲춘천 17도 ▲강릉 17도 ▲청주 20도 ▲대전 19도 ▲전주 19도 ▲광주 18도 ▲대구 18도 ▲부산 19도 ▲울산 16도 ▲제주 19도다.
최고기온은 ▲서울 26도 ▲인천 24도 ▲수원 26도 ▲춘천 26도 ▲강릉 26도 ▲청주 27도 ▲대전 26도 ▲전주 26도 ▲광주 26도 ▲대구 27도 ▲부산 24도 ▲울산 26도 ▲제주 23도다.
에어코리아에 따르면 이날 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.
바다의 물결은 서해 앞바다 0.5~1.5m, 남해 앞바다 1.0~2.5m, 동해 앞바다 0.5~2.0m로 일겠다.
lahbj11@newspim.com