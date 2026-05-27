제이슨 권 오픈AI CSO "한국은 오픈AI에 중요한 국가"

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오픈AI, 한국 정부와 사이버 보안 협력…최신 보안 특화 AI 모델 제공

한국은 미국, 캐나다에 이어 일본과 함께 세계 3번째로 GTAC에 참여

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 오픈AI가 한국 정부와 공공기관, 기업의 사이버 방어 역량을 높이기 위한 '한국 사이버 액션 플랜'을 본격적으로 가동한다.

제이슨 권 오픈AI 최고전략책임자(CSO)는 27일 서울 서초구 JW 메리어트 호텔에서 기자간담회를 열고 한국 정부·공공기관과 기업들의 오픈AI 최신 인공지능(AI) 사이버 모델 접근성을 확대하는 '한국 사이버 액션 플랜'을 발표했다.

제이슨 권 오픈AI 최고전략책임자(CSO)는 27일 서울 서초구 JW 메리어트 호텔에서 기자간담회를 열고 한국 정부·공공기관과 기업들의 오픈AI 최신 인공지능(AI) 사이버 모델 접근성을 확대하는 '한국 사이버 액션 플랜'을 발표했다.[사진=송은정 기자]

이번 플랜은 정부 및 공공기관, 기업들이 사이버 위협에 효과적으로 대응할 수 있도록 오픈 AI의 사이버 보안 시스템 모델 접근성을 확대하는 것을 목표로 한다.

한국 정부와 공공기관, 기업이 첨단 AI 기반 사이버 방어 역량에 폭넓게 접근할 수 있도록 지원하는 데 초점을 맞췄다.

주요 내용으로는 ▲공공 부문 접근성 확대 ▲사이버 특화 모델 시연 ▲핵심 산업으로 신뢰 기반 접근 프로그램(TAC) 확대 등이다.

오픈AI는 앞서 지난 26일 과학기술정보통신부와 AI 보안 위협 대응, AI 안전·신뢰 확보를 위한 협력 방안을 논의하는 간담회를 진행했다.

한국 정부는 오픈AI가 운영하는 정부 대상 사이버 분야 신뢰 기반 접근(TAC) 프로그램인 GTAC에 일본과 함께 아시아 최초로 참여한다.

현재 GTAC에는 미국, 캐나다, 한국, 일본이 참여하고 있으며, 오픈AI는 유럽 국가들과도 협력을 논의 중이다.

권 CSO는 "일부 한국 기업이 TAC 참여를 확정했고, 다른 기업들과도 논의를 진행하고 있다"고 설명했다.

이어 "이 프로그램을 통해 최신 AI 기반 사이버 역량에 접근할 수 있는 국가는 현재 미국을 비롯해 한국과 일본이며, 유럽 국가들과도 협의 중"이라고 밝혔다.

권 CSO는 "한국은 오픈AI에 매우 중요한 국가"라며 "오픈AI의 한국 시장 목표는 개인 생산성 향상이나 기업 효율 제고를 넘어 공공 인프라, 혁신 기업, 국가 회복력 등 사회 전반에 AI를 적용하는 것"이라고 강조했다.

그는 "한국은 챗GPT 주간 사용자 수, 기업 고객 수, 유료 가입자 수 모두에서 상위 10위권 국가"라며 "한국 내 오픈AI의 코딩 에이전트 '코덱스' 주간 활성 사용자 수는 연초 대비 10배 증가했다"고 설명했다.

오픈AI는 사이버 보안 외에도 공공 인프라, 정책 금융, 기업 혁신 등 다양한 분야에서 국내 기관과의 협력 범위를 넓히고 있다.

권 CSO는 "한국 사이버 액션 플랜을 통해 정부, 공공기관, 기업과 긴밀히 협력하며 한국의 사이버 보안 역량 강화를 지원하겠다"고 밝혔다.

yuniya@newspim.com