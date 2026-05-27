2년 표류 '7조 KDDX' 본격 수주 경쟁…HD현대·한화오션, 국내 해양방산 패권 누가 쥐나

HD현대중공업, KDDX 입찰 참가...한화와 경쟁

7조원 규모…후속함 수주 고려 양측 사활 걸어

HD현대중공업 '영업비밀 침해 항고심' 변수

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 2년 넘게 표류한 7조원 규모의 한국형 차기 구축함(KDDX) 사업을 놓고 HD현대중공업과 한화오션이 본격적인 수주 경쟁에 돌입했다.

내달 최대 60조원 규모의 캐나다 초계 잠수함 사업자 선정을 앞두고 한화오션과 HD현대중공업이 'K방산 원팀'을 구성해 총력전을 펼치고 있는 가운데 한국형 차기 구축함 사업에선 경쟁자로 격돌하게 된 셈이다. 이번 사업을 수주하는 업체가 향후 조 단위 후속함 입찰 및 유지보수(MRO), 해외 수출 등에서 유리한 고지를 선점할 가능성이 커 양사 모두 사활을 걸고 있다.

HD현대중공업은 27일 KDDX 상세설계 및 선도함 건조사업 참여를 위한 입찰 참가 등록을 완료했다고 밝혔다.

HD현대중공업은 "KDDX 사업 기본설계 수행업체로서, 최고 수준의 함정 건조 역량을 바탕으로 대한민국 해군의 전력 강화 및 국가방위산업 발전에 기여하고자 이번 입찰에 참여했다"고 설명했다.

앞서 방사청은 해당 사업 입찰 공고를 냈지만 HD현대중공업이 참여하지 않으면서 유찰된 바 있다. 당시 HD현대중공업은 "입찰 참여를 준비 중이지만 관련 제반 여건을 종합적으로 살피는 데 시간이 필요하다"는 이유로 입찰에 불참했었다.

한국형 차기 구축함 KDDX 모형 [사진=방위사업청]

KDDX 사업은 국내 기술로 구축함 6척을 건조하는 대형 프로젝트다. 국산 다기능 레이더(MFR), 함대공 미사일, 통합 전투 체계 등을 적용한 6000t급 차세대 방공 구축함을 확보하는 것이 목표다. 이번 입찰 대상인 상세설계 및 선도함 건조 사업 규모는 8821억원으로, 후속함까지 포함하면 총사업비가 7조8000억원에 달한다. 업계에서는 이번 입찰을 따내는 업체가 향후 후속함 건조와 국내 수상함 시장 주도권까지 쥘 가능성이 높다고 보고 있다.

해군과 방사청은 2010년대 초반부터 KDDX 사업을 시작해 개념·기본설계를 2023년 마무리했고, 상세설계와 선도함 건조 사업자 선정만 남겨뒀다. 당초 기본설계 경쟁입찰에서 사업을 따낸 HD현대중공업이 후속 상세설계와 선도함 건조를 수의계약으로 가져가는 것이 유력했다.

하지만 한화오션은 과거 HD현대중공업 직원들의 군사기밀 유출 사건을 문제 삼으며 수의계약이 아닌 경쟁입찰을 요구했고, 방사청이 이를 받아들이면서 사업 구도가 바뀌었다. 이후 보안 감점 적용 여부와 평가 기준 등을 둘러싼 논란이 이어졌고, 양사 간 여론전과 신경전으로 갈등 국면에 들어섰다.

이번 재입찰에서 남은 변수는 법적 분쟁이다. HD현대중공업은 "KDDX 기본설계를 공개하지 말라"며 방사청을 상대로 영업비밀 침해금지 관련 가처분 항고심을 진행 중이다. 1심에서는 기각됐지만, HD현대중공업은 가처분 기각 결정에 대한 항고장을 제출했다.

항고심 결과에 따라 향후 사업 추진 방향과 일정이 조정될 수 있다는 관측이 나온다. 다만 현재로서는 방사청이 경쟁입찰 방침을 유지하고 있는 만큼 재입찰 절차는 예정대로 진행될 것으로 예상된다.

업계 관계자는 "이번 입찰에서 수주에 성공하면 국내 특수선 시장의 주도권을 쥘 수 있다"면서 "단순 함정 건조 사업을 넘어 국내 해양방산 주도권 경쟁을 의미한다"고 분석했다.

한편 HD현대중공업은 이날 입찰에 참여하면서 법원에 '보안 감점 연장 적용 금지' 가처분 신청도 제기했다. 최근 방위사업청이 진행한 해양정보함 기본설계 제안서 평가 과정에서 보안 사고 감점이 적용된 것을 두고 법적 근거 없이 불이익이 연장 적용됐다고 판단한 데 따른 조치라는 설명이다.

y2kid@newspim.com