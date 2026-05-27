KT스카이라이프, 지정용 대표 선임

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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = KT스카이라이프 신임 대표에 지정용 전 KT cs 대표가 선임됐다.

KT스카이라이프는 27일 서울 마포구 KT스카이라이프 본사에서 주주총회를 열고 지정용 대표의 사내이사 선임 안건을 의결했다.

지정용 KT스카이라이프 대표 [사진=KT스카이라이프]

1968년생인 지 대표는 KT에서 부산네트워크운용본부장, 네트워크전략본부 네트워크전략담당, 네트워크운용본부장(상무·전무), 전남전북광역본부장 등을 역임했다.

KT스카이라이프 관계자는 "지정용 대표는 KT에서 네트워크 부문과 지역본부 리더로서 통신 기술과 현장 영업 경험을 쌓았고, 계열사인 KT cs 대표를 역임한 전문경영인"이라고 설명했다.

이날 주총에서는 지 신임 대표를 사내이사로 선임하는 안건 외에도 최세준 KT Customer 전략본부장과 강현구 KT 전략실 그룹시너지담당을 기타비상무이사로 선임하는 안건도 의결했다.

KT스카이라이프 관계자는 "미디어·통신 사업 전문성을 확보하고 그룹과의 시너지를 강화하기 위한 조치"라고 설명했다.

yuniya@newspim.com