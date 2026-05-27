오레오, BTS 손잡았다…'호떡맛 한정판 쿠키' 전 세계 출시

멤버 직접 기획 참여…쿠키 문양·패키지에 한국 전통시장 감성 담아

6월 8일 국내 판매 시작…QR 이벤트로 '세계 최대 러브레터' 캠페인 전개

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 동서식품 오레오가 BTS와 손잡고 한국 전통 간식 호떡맛을 구현한 글로벌 한정판 쿠키를 선보인다.

27일 오레오는 방탄소년단 멤버들이 직접 제품 기획에 참여한 '오레오 & BTS 한정판 쿠키'를 전 세계 80여 개 국가 및 지역에서 출시하며 글로벌 스낵 시장 공략에 나선다고 밝혔다. 국내에서는 오는 6월 8일부터 전국 대형마트와 편의점 등에서 한정 수량으로 판매된다.

오레오가 BTS와 손잡고 한국 전통 간식 호떡맛을 구현한 글로벌 한정판 쿠키를 선보인다. [사진=동서식품 제공]

이번 협업은 오레오가 글로벌 문화 아이콘과의 협업을 통해 브랜드 경험을 확장하려는 전략의 일환이다. 신제품은 한국 대표 길거리 간식인 호떡에서 영감을 받아 개발됐으며, 흑설탕 풍미를 담은 달콤한 크림을 쿠키에 적용한 것이 특징이다. 오레오는 방탄소년단이 어린 시절부터 즐겨온 간식이라는 점과 한국적 헤리티지를 결합해 글로벌 소비자들에게 새로운 스낵 경험을 제공하겠다는 계획이다.

제품 디자인에도 방탄소년단의 상징성을 담았다. 데뷔 13주년을 기념해 출시되는 이번 한정판 쿠키에는 멤버들이 직접 디자인한 문양이 새겨졌으며, 멤버 이름과 공식 응원봉 '아미밤' 모양 등이 포함됐다. 소비자들은 여러 종류의 쿠키를 모으며 숨겨진 메시지를 확인하는 재미를 즐길 수 있다. 패키지에는 한국 재래시장의 역동적인 분위기와 음식 문화를 시각적으로 구현해 한국적 감성을 강조했다.

오레오는 제품 출시와 함께 글로벌 참여형 캠페인도 진행한다. 소비자들은 제품 패키지의 QR코드 또는 공식 이벤트 사이트를 통해 방탄소년단에게 보내는 디지털 편지를 작성할 수 있으며, 전 세계 팬들의 메시지를 함께 확인할 수 있다. 참여자에게는 오레오 및 방탄소년단 관련 경품 응모 기회도 제공된다. 오레오 측은 "방탄소년단의 유쾌한 에너지와 오레오 브랜드의 핵심 가치를 담은 협업"이라며 "호떡에서 영감을 받은 새로운 맛으로 전 세계 소비자들에게 특별한 경험을 선사할 것"이라고 밝혔다.

mkyo@newspim.com