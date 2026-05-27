한국타이어, 혼다 '2025 우수 공급업체' 선정

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품질·납기 우수 부문 수상…북미 협력사 56개 중 선정

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 한국타이어앤테크놀로지는 일본 완성차 브랜드 혼다로부터 '2025 우수 공급업체'로 선정됐다고 27일 밝혔다.

한국타이어는 지난 4월 미국 오하이오주 콜럼버스에서 열린 혼다의 공급업체 시상식에서 '품질 및 납기 우수' 부문을 수상했다. 혼다는 매년 북미 지역 협력사를 대상으로 품질·납기·가치·혁신성 등을 종합 평가해 우수 공급업체를 선정하며, 올해는 총 56개 업체가 선정됐다.

(사진 왼쪽부터) 한국타이어앤테크놀로지 북미 혼다 세일즈 매니저 '앤드류 필코(Andrew Fealko)', 혼다 디벨롭먼트 & 매뉴팩처링 오브 아메리카 사장(President of Honda Development & Manufacturing of America) '켄스케 오에(Kensuke Oe)', 한국타이어앤테크놀로지 북미 OE 세일즈 매니저 '매트 카시스(Matt Karshis)' [사진=한국타이어]

한국타이어는 현재 혼다의 CR-V, HR-V, 파일럿, 패스포트 등 SUV 라인업과 어코드, 시빅 등 세단 모델에 신차용 타이어를 공급하고 있다. 두 회사의 협력은 2013년부터 이어져 오고 있다.

한국타이어는 테크노플렉스, 한국테크노돔, 한국테크노링 등 첨단 시설을 기반으로 연구개발부터 품질 검증, 양산까지 일관된 시스템을 갖추고 있다. 이를 통해 글로벌 8개 생산기지에서 균일한 품질의 제품을 안정적으로 공급하고 있다.

y2kid@newspim.com