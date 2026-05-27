GM, 올해의 우수 협력사에 국내 20개사 선정

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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 제너럴 모터스(GM)가 선정하는 '2025 올해의 우수 협력사'에 국내 협력사 20개사가 포함됐다. 전체 수상 기업 103개 중 약 20%에 해당한다.

GM은 지난 5월 19일 미국 텍사스주 오스틴에서 열린 시상식에서 글로벌 협력사 103개를 선정했다고 27일 밝혔다. 국내 협력사는 광진기계, 남선알미늄, 디엔오토모티브, 디와이오토, 에스앤티모티브, HL만도, 에이치이티엔, 우신시스템, 일진글로벌, 제이피씨오토모티브, 지엔에스쏠리텍, 진양오토모티브, 천일엔지니어링, 천일정기화물자동차, 케이엠앤아이, 코아비스, 패커드코리아, 한국단자공업, 현대글로비스, 현대모비스 등 20개사다.

'2025 올해의 우수 협력사(2025 Supplier of the Year)' 시상식에서 GM 임직원들 및 협력사 관계자들이 행사 기념 단체 사진을 촬영하고 있는 모습 [사진=GM]

국내 협력사의 수상 비중은 최근 3년 연속 전체의 약 20%를 차지했다. 2005년 5개사에서 2025년 20개사로 확대됐다.

GM의 우수 협력사 선정은 전 세계 6,000여 개 협력사 중 탁월한 성과를 보인 소수 기업만이 대상이다. 평가 기준은 성과와 혁신, 안전과 포용, 지속 가능성, 실행, 회복력, 수익성 등이다.

국내 협력사들이 GM의 글로벌 네트워크로 직접 수출하는 부품 규모는 연간 약 1조4000억원에 달한다. GM 한국사업장은 2023년부터 2025년까지 266개의 직거래 부품 협력사와 1400개 이상의 간접·물류 협력사를 통해 약 19조 원 규모의 부품을 구입했다.

y2kid@newspim.com