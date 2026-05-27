플레이스테이션, 6월 10일까지 'Days of Play 2026' 프로모션 진행

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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 플레이스테이션(PlayStation)이 27일부터 6월 10일까지 'Days of Play 2026'을 진행한다.

'Days of Play'는 플레이스테이션을 즐기는 전 세계 플레이어들을 위해 매년 마련되는 글로벌 프로모션이다.

PlayStation, 6월 10일까지 'Days of Play 2026' 프로모션 진행 [사진=소니인터랙티브엔터테인먼트코리아(SIEK)]

올해 행사에서는 PS5 주변기기와 인기 게임 타이틀을 대상으로 한 특별 할인이 진행되며 다양한 유저 참여형 이벤트도 함께 마련된다. 주변기기의 경우 플레이스테이션 VR2 14만100원 할인, Pulse Elite 무선 헤드셋 5만6200원 할인, DualSense Edge 무선 컨트롤러 4만100원 할인, DualSense 무선 컨트롤러 2만1500원 할인 등 품목별 할인 혜택이 제공된다.

게임 타이틀의 경우 고스트 오브 요테이, DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH, 아스트로봇, 스텔라 블레이드 등 엄선된 PS5용 인기 타이틀의 디스크 버전이 할인된 가격에 판매된다. 또한 플레이스테이션 스토어에서는 Resident Evil Requiem, 고스트 오브 요테이, 인왕 3, 스플릿 픽션 등 디지털 게임이 할인 적용된다. 플레이스테이션 플러스 멤버십에 신규 가입하거나 상위 등급으로 업그레이드하는 경우에도 추가 혜택이 제공된다.

이와 함께 유저 참여형 이벤트인 '플레이스테이션 토너먼트'도 진행된다. 그란 투리스모 7, 아스트로봇, EA Sports FC26 등 다양한 게임에서 펼쳐지며, 참가자 전원에게는 'Days of Play' 인디 게임 아바타가 제공된다. 지역별 상금이 걸린 대회에 도전할 수 있는 기회도 함께 주어진다.

자동 응모 방식의 경품 이벤트도 마련된다. 응모자에게는 플레이스테이션 Portal 리모트 플레이어, DualSense Edge 무선 컨트롤러, 플레이스테이션 플러스 디럭스 12개월 이용권, PS 스토어 지갑 충전 등 다양한 경품을 받을 수 있는 기회가 제공된다.

'Days of Play 2026'에 대한 자세한 정보는 Days of Play 2026 공식 페이지에서 확인할 수 있다.

yuniya@newspim.com