HD현대중공업, KDDX 입찰 참가…'보안 감점' 가처분 신청

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1차 입찰 불참 뒤 수주전 공식 참여

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = HD현대중공업이 한국형 차기 구축함(KDDX) 상세설계 및 선도함 건조사업 입찰 참여 등록을 마치며 사업 수주전에 공식 참여했다. 동시에 보안 사고 감점 적용 문제와 관련해 법원에 '보안 감점 연장 적용 금지' 가처분도 신청했다.

HD현대중공업은 27일 KDDX 상세설계 및 선도함 건조사업 참여를 위한 입찰 참가 등록을 완료했다고 밝혔다.

KDDX는 선체와 전투체계를 비롯해 대형 통합마스트 등 주요 구성품을 순수 국내 기술로 연구개발하는 동시에 국내 최초로 통합전기식추진체계를 적용해야 하는 초고난이도 사업이다. 총 사업 규모만 약 7조8000억원에 달한다.

HD현대중공업은 앞서 진행된 1차 입찰에는 제반 여건 검토를 이유로 참여하지 않았다. 이에 1차 입찰은 한화오션 단독 응찰로 유찰된 바 있다.

항행하는 한국형 이지스구축함(KDDX) [사진=HD현대중공업]

HD현대중공업은 "KDDX 사업 기본설계 수행업체로서, 최고 수준의 함정 건조 역량을 바탕으로 대한민국 해군의 전력 강화 및 국가방위산업 발전에 기여하고자 이번 입찰에 참여했다"며 "국내 1위 함정 사업자로서 최고의 기술력을 바탕으로 KDDX 사업의 성공을 위해 끝까지 책임 있는 자세로 최선의 노력을 다할 것"이라고 설명했다.

HD현대중공업은 이날 법원에 '보안 감점 연장 적용 금지' 가처분 신청도 제기했다. 최근 방위사업청이 진행한 해양정보함 기본설계 제안서 평가 과정에서 보안 사고 감점이 적용된 것을 두고 법적 근거 없이 불이익이 연장 적용됐다고 판단한 데 따른 조치다.

HD현대중공업은 "최근 입찰에 참여한 해양정보함 기본설계 제안서 평가 결과를 통해 보안 감점 적용이 부당하게 연장됐음을 확인했다"고 설명했다.

y2kid@newspim.com