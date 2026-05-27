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"내 이름 찾으려고 또 산다"…롯데웰푸드, '칸쵸깡' 시즌2 시작

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  • 롯데웰푸드가 27일 칸쵸 이름찾기 시즌2를 진행한다고 밝혔다
  • 이번 시즌2는 이름 종류를 550개로 늘리고 실시간 응모 순위·굿즈 제작 등 재미 요소를 강화했다
  • 4월27일부터 6월7일까지 이름 새겨진 칸쵸 사진을 올리면 아이폰17 등 경품을 받을 수 있다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

이름 504개→550개 확대…신생아 인기 이름 중심 구성
지난해 판매량 3배 급증…SNS 인증 열풍에 품귀 현상까지

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 롯데웰푸드가 가정의 달을 앞두고 초콜릿 과자 '칸쵸' 소비자 참여형 이벤트 '내 이름을 찾아라' 시즌2를 진행한다고 27일 전했다. 지난해 SNS에서 큰 화제를 모았던 '칸쵸깡' 열풍을 이어가며 참여형 마케팅 강화에 나선 모습이다.

지난해 9~11월 진행된 '내 이름을 찾아라' 이벤트는 칸쵸 과자에 새겨진 이름 중 자신의 이름이나 주변 사람 이름을 찾는 방식으로 인기를 끌었다. SNS와 온라인 커뮤니티를 중심으로 원하는 이름이 나올 때까지 제품을 반복 구매하는 이른바 '칸쵸깡' 문화가 확산됐고, 이벤트 기간 판매량이 평소 대비 약 3배 증가하며 일부 품귀 현상까지 나타났다.

롯데웰푸드 칸쵸 이름찾기 이벤트 시즌2 연출 이미지. [사진=롯데웰푸드 제공]

롯데웰푸드는 이번 시즌2에서 이름 종류를 기존 504개에서 550개로 확대했다. 최근 신생아 등록 상위 이름 중심으로 새롭게 구성했으며, 시즌1에 포함됐던 이름은 중복되지 않도록 제외해 다양성을 높였다.

이벤트 페이지와 패키지 디자인에도 재미 요소를 강화했다. 실시간 응모 순위를 공개해 가장 많이 등록된 이름을 확인할 수 있도록 했으며, 1·2위 이름은 별도 굿즈로 제작해 경품으로 활용할 예정이다. 패키지는 칸쵸 캐릭터 '카니'와 '쵸니'가 이름 칸쵸를 찾는 탐험 콘셉트로 새롭게 꾸몄다.

참여 방법은 본인 또는 타인의 이름이 새겨진 칸쵸를 촬영해 이벤트 페이지에 업로드하면 된다. 응모는 4월 27일부터 6월 7일까지 가능하며, QR코드를 통해 간편하게 접속할 수 있다.

경품으로는 아이폰17, 마샬 액톤3 스피커, 일리 커피머신, 세븐일레븐 상품권 등이 준비됐다. 롯데웰푸드 관계자는 "지난해 폭발적인 관심 덕분에 시즌2를 준비할 수 있었다"며 "가정의 달을 맞아 가족과 함께 특별한 추억을 만들 수 있길 바란다"고 말했다.

mkyo@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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