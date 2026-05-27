AI 예산 소규모 사업 줄인다...기획처, 국산 NPU 초기시장 지원

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퓨리오사AI 방문 2027년 AI 투자 방향 논의

AI 반도체 5개사·금융전문가 간담회

독자 AI 생태계 조성에 재원 집중

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 기획예산처가 2027년 인공지능(AI) 재정투자 방향을 마련하기 위해 국내 AI 반도체 업계와 현장 간담회를 열고 국산 신경망 처리장치(NPU) 지원 강화 방안을 논의했다.

기획예산처는 조용범 예산실장이 27일 서울 신사역 인근 퓨리오사AI 사옥을 방문해 AI 산업 동향을 점검하고 2027년 AI 재정투자 방향을 논의하기 위한 간담회를 개최했다고 밝혔다.

정부세종청사 기획예산처 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.02.09 photo@newspim.com

이번 간담회는 본격적인 예산 편성에 앞서 현장 의견을 듣고 내년도 예산안에 반영하기 위해 마련된 '더 100 현장경청 프로젝트' 제96차 일정이다. 간담회에는 리벨리온, 퓨리오사AI, 하이퍼엑셀, 딥엑스, 모빌린트 등 AI 반도체 5개사 대표와 신한금융그룹, 엘비(LB)인베스트먼트 등 금융 전문가가 참석했다.

조 실장은 간담회에 앞서 퓨리오사AI의 차세대 제품 시연을 참관하고 국산 NPU 기술 개발 현황과 성과를 점검했다. NPU는 AI 추론에 특화된 반도체로 그래픽처리장치(GPU) 대비 전력 효율성이 높아 향후 AI 서비스 확산 과정에서 성장 가능성이 큰 분야로 꼽힌다.

조 실장은 "대한민국이 AI 3대 강국으로 도약하기 위해 향후 1~2년이 국가적 역량을 집중해야 할 골든타임"이라며 "내년에는 글로벌 패권 경쟁 속에서도 독자적인 AI 생태계가 뿌리내리도록 재정을 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

그러면서 "막대한 전력과 비용이 소모되는 GPU의 한계를 극복할 대안으로 고효율·저전력 국산 NPU가 부상하고 있다"며 "정부가 초기시장 창출과 경쟁력 강화를 적극 뒷받침하겠다"고 덧붙였다.

이어서 진행된 간담회에서 조실장은 대한민국이 AI 3대 강국으로 도약하기 위해 향후 1~2년이 국가적 역량을 집중해야 할 '골든타임'이라고 강조했다.

그는 "금년은 9.9조원의 AI 예산을 투입하여 GPU 등 인프라 확충, AX(AI 전환)를 통한 생산성 향상 등을 밀착 지원하고 있으며, 내년에는 글로벌 패권 경쟁 속에서도 흔들림 없는 독자적인 AI 생태계가 뿌리 내리도록 재정을 적극 지원해 나갈 계획"이라고 밝혔다

정부는 AI 분야 재정투자 확대와 함께 지출 재구조화도 병행할 방침이다. 조 실장은 "AI를 포함한 관련 재정사업 전반을 원점에서 재검토해 소규모·관행적 사업은 과감히 걷어내고 AI 생태계 조성에 보다 효과적인 사업에 재원이 집중되도록 하겠다"고 말했다.

기획예산처는 이날 제기된 현장 의견을 2027년 예산안과 국가재정운용계획 수립 과정에서 검토·반영할 계획이다.

jongwon3454@newspim.com