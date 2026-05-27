부광약품, 유니온제약 최대주주 등극…유증 300억 납입 완료

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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 부광약품이 한국유니온제약의 최대주주에 올랐다.

부광약품은 제3자 배정 유상증자 방식으로 300억원을 납입했다고 27일 밝혔다. 이에 따라 부광약품은 한국유니온제약 지분 75.14%를 확보하게 됐다. 효력 발생일은 오는 28일이며, 보유 주식 수는 6000만주다.

부광약품 본사 전경 [사진=부광약품]

부광약품은 "조건부 투자계약에 따라 사전에 인수 대금을 예치했다"며 "앞서 결정된 회생계획안 인가에 따라 납입기일에 유상증자로 출자되는 것"이라고 말했다.

앞서 서울회생법원은 지난 12일 관계인집회를 열고 회생계획안 심리 및 결의를 진행했다. 이후 회생계획안을 인가하면서 부광약품은 한국유니온제약의 최종 인수자로 선정됐다.

회생계획에 따라 회생담보채권은 대부분 현금 변제 방식으로 처리되며, 회생채권은 출자전환 67.6%, 현금변제 32.3% 방식으로 정리된다. 회생절차 개시 이후 발생한 이자는 대부분 면제되고, 기존 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW) 권리는 인가일 기준 소멸된다.

부광약품 관계자는 "최대주주가 됐지만 아직 절차가 남아 있는 만큼 회생절차가 마무리될 때까지 최선을 다할 예정"이라며 "향후 한국유니온제약이 흑자 전환할 수 있도록 최대주주 역할을 충실히 수행하겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com