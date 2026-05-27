수성구 창업센터 입주기업 이노버에이치, ITEX 2026 '2관왕' 기술력 입증

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[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구 수성구는 수성구 창업센터(중장년 기술창업센터) 입주기업 ㈜이노버에이치가 '2026 국제 발명·혁신·기술 전시회(ITEX 2026)'에서 금상과 여성발명가 부문 최고발명상을 수상했다고 27일 밝혔다.

이번 전시회는 지난 18일부터 20일까지 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 개최됐으며 20여 개국에서 1000여 점 이상의 발명품이 출품되는 국제 발명 전시회다.

이노버에이치는 기술력과 시장성을 인정받아 2관왕의 영예를 안았다. 수상작인 '황련 복합 추출물을 포함하는 여성 청결제 조성물'은 한방 추출물과 pH 밸런스 기술을 결합한 제품으로, 물 없이 사용하는 무세정 제형 기술을 적용해 편의성과 위생성을 동시에 확보한 점에서 높은 평가를 받았다.

수성구 창업센터 입주기업 이노버에이치가 ITEX 2026 '2관왕' 수상해 기술력을 입증했다.[사진=수성구] 2026.05.27 yrk525@newspim.com

특히 이번 수상은 기술력뿐만 아니라 여성 기업인의 창의적인 문제 해결 능력과 산업에 대한 섬세한 통찰력을 국제 무대에서 인정받았다는 점에서 의미가 있다.

수성구는 창업기업의 기술 경쟁력 강화를 위해 맞춤형 멘토링, 시설 지원, 유관기관 협력체계 구축 등 다양한 창업 지원 정책을 추진하고 있다.

수성구청 관계자는 "이노버에이치의 이번 성과는 지역 창업기업의 우수한 기술력이 세계 무대에서 인정받은 사례"라며 "앞으로도 글로벌 진출 지원과 기업 역량 강화를 통해 경쟁력 있는 창업기업 육성에 힘쓰겠다"고 말했다.

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