대구공공시설관리공단, 장애인 유권자 대상 무료 운행 실시

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제9회 전국동시지방선거 투표 참여 장애인 대상 교통편의 제공



[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구공공시설관리공단은 교통약자 특별교통수단 나드리콜이 제9회 전국동시지방선거 투표일 기간동안 장애인의 소중한 권리 행사를 위해 투표 참여에 불편이 없도록 무료 운행을 실시한다고 27일 밝혔다.

나드리콜은 사전 투표일인 오는 29일~30일과 본 투표일인 6월 3일, 장애인 유권자의 참정권 확대를 위해 무료 운행을 지원한다. 무료 이용 대상은 나드리콜에 등록된 장애인 이용고객으로 노약자, 국가유공자는 제외된다.

대구공공시설관리공단이 장애인 유권자 대상 무료 운행을 실시한다.[사진=대구시] 2026.05.27 yrk525@newspim.com

선거일 동안 이용을 희망하는 장애인 회원은 24시간 운영되는 나드리콜센터 대표전화 및 나드리콜 앱으로 접수하고 탑승 당일 투표확인증을 제시하면 된다. 운행 시간은 사전 투표일과 본투표일 모두 오전 6시부터 오후 6시까지다.

문기봉 대구공공시설관리공단 이사장은 "나드리콜은 교통약자의 사회참여 확대와 권익 증진을 위해 공공기관으로 책임을 다하고 있다"며 "이번 나드리콜 무료 운행을 통해 많은 장애인 유권자들이 제약 없이 투표에 참여해 소중한 권리를 행사하기를 바란다"고 말했다.

yrk525@newspim.com