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"안전 지시 실시간 번역"…롯데건설, 건설현장 AI 소통망 넓힌다

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AI 핵심 요약

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  • 롯데건설이 27일 외국인 근로자와 소통 강화를 위해 건설 특화 AI 번역 기술 협력에 나섰다
  • 자체 개발한 STT 기반 다국어 번역 모델로 건설 전문용어와 안전지시를 20개 언어로 번역해 전국 40개 현장에 적용했다
  • 롯데건설은 음성 데이터 300시간 학습과 앱·QR코드 도입으로 정확도와 편의성을 높여 안전사고 예방과 작업 효율 향상을 추진하고 있다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

롯데건설, AI 번역기 확대
전국 약 40개 현장서 20개국 언어 지원
건설 전문용어 사전 탑재

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 롯데건설이 외국인 근로자와의 언어장벽을 낮추기 위해 건설업 특화 인공지능(AI) 번역기 활용을 확대하고 있다. 건설 전문용어와 현장 상황을 반영한 번역 모델을 통해 작업 지시와 안전관리 메시지 전달 효율을 높인다는 취지다.

롯데건설 안전관리자가 한 아파트 공사 현장에서 'AI 근로자 다국어 번역 모델'을 활용해 외국인 근로자들과 소통하고 있다. [사진=롯데건설]

27일 롯데건설은 건설현장 외국인 근로자와의 언어장벽을 허물고 원활한 의사소통을 지원하기 위해 건설업계 관계자들과 AI 번역 기술 협력에 나선다고 밝혔다.

최근 국내 건설현장에서는 외국인 근로자 비중이 지속적으로 증가하고 있다. 하지만 기존 번역기는 건설 전문용어나 현장 특수 상황을 정확히 전달하는 데 한계가 있었다.

롯데건설은 지난해 7월 롯데이노베이트와 함께 건설업에 특화된 AI 번역기인 'AI 근로자 다국어 번역 모델'을 자체 개발했다. 이 모델은 AI를 활용한 STT(Speech-to-Text, 음성인식) 기술 기반 번역기다. 상대방이 한국어로 말하면 AI가 이를 인식해 텍스트로 변환한 뒤 다양한 언어로 번역해준다.

해당 모델에는 건설 전문용어 사전도 탑재됐다. 일상적인 대화는 물론 건설현장에서 오가는 심층 대화도 다양한 언어로 번역할 수 있다. 안전관리자들은 컴퓨터나 태블릿에 탑재된 AI 번역기를 활용해 안전 메시지와 작업사항을 외국인 근로자에게 전달하고 있다.

AI 번역기는 개발 초기 영어, 중국어, 베트남어, 태국어 등 4개 언어를 지원했다. 현재는 20개국 언어로 확대됐다. 롯데건설은 전국 약 40개 현장에서 AI 번역기를 적용해 외국인 근로자들과 소통한다.

롯데건설은 지난해 10월 한국건설경영협회 회원사들이 참석한 IT 교류회에서 해당 모델을 선보였다. 이후 주요 건설사와 파트너사에 기술을 전파하고 시연하며 업계 전반의 소통 체계 고도화에 나섰다.

기능 강화 작업도 진행 중이다. 롯데건설은 내달 완료를 목표로 AI 번역기의 음성인식과 번역 정확도, 활용성을 높였다. 건설 전문용어를 더 정교하게 인식할 수 있도록 약 300시간의 음성 데이터를 학습시켰다.

근로자 개개인이 휴대폰에서도 모델에 쉽게 접근해 활용할 수 있도록 모바일 애플리케이션도 개발했다. 향후 QR코드를 활용한 접속 방식을 도입해 안전 조회나 교육 시 근로자들이 각자의 휴대폰에서 실시간 번역 내용을 확인할 수 있도록 편의성을 높일 계획이다.

롯데건설 관계자는 "AI 근로자 다국어 번역 모델이 현장의 외국인 근로자들과의 원활한 소통을 돕는 것은 물론, 근로자 간 상호 공감대를 형성하고 작업 효율성을 증대시켰다"며 "정확한 안전 가이드를 실시간으로 전파함으로써 현장 안전사고 예방과 안전 관리 강화에 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 롯데건설이 AI 번역 기술 협력에 나선 이유는 무엇인가요?

A. 건설현장에서 외국인 근로자 비중이 늘고 있지만 기존 번역기는 건설 전문용어나 현장 특수 상황을 정확히 전달하는 데 한계가 있었기 때문입니다. 롯데건설은 언어장벽을 줄이고 원활한 의사소통을 지원하기 위해 AI 번역 기술 협력에 나섰습니다.

Q. 롯데건설이 개발한 AI 번역기는 어떤 방식으로 작동하나요?

A. 롯데건설이 롯데이노베이트와 함께 개발한 'AI 근로자 다국어 번역 모델'은 STT 기반 번역기입니다. 한국어 음성을 AI가 인식해 텍스트로 변환한 뒤 다양한 언어로 번역해주는 방식입니다.

Q. 이 AI 번역기는 건설현장에서 어떻게 활용되고 있나요?

A. 안전관리자들이 컴퓨터나 태블릿에 탑재된 AI 번역기를 활용해 외국인 근로자에게 안전 메시지와 작업사항을 전달하고 있습니다. 일상 대화뿐 아니라 건설현장에서 오가는 심층 대화도 번역할 수 있습니다.

Q. AI 번역기가 지원하는 언어와 적용 현장은 얼마나 확대됐나요?

A. 개발 초기에는 영어, 중국어, 베트남어, 태국어 등 4개 언어를 지원했습니다. 현재는 20개국 언어로 확대됐고, 롯데건설은 전국 약 40개 현장에서 AI 번역기를 적용하고 있습니다.

Q. 롯데건설은 AI 번역기의 기능을 어떻게 개선하고 있나요?

A. 음성인식과 번역 정확도, 활용성을 높이기 위해 약 300시간의 음성 데이터를 학습시켰습니다. 또 근로자들이 휴대폰에서도 쉽게 사용할 수 있도록 모바일 애플리케이션을 개발했고, 향후 QR코드 접속 방식도 도입할 계획입니다.

chulsoofriend@newspim.com

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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