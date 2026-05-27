하나카드, 9년 연속 KSQI 우수콜센터 선정

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 하나카드가 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관하는 '2026년 한국산업의 서비스품질지수(KSQI)' 콜센터 부문에서 우수콜센터로 선정됐다고 27일 밝혔다.

하나카드는 이번 선정을 통해 9년 연속 우수콜센터 자리를 유지하며 서비스 경쟁력을 입증했다.

회사는 외계층 없는 금융 환경 조성을 목표로 맞춤형 상담 서비스를 운영 중이다. 고령층 고객을 대상으로 한 '느린 말 상담'을 비롯해 외국인 고객을 위한 '8개국어 채팅 상담', VIP 고객 전담 케어 등 사용자 특성에 맞춘 서비스를 제공하고 있다.

하나카드 콜센터. [사진=하나카드]

디지털 채널을 활용한 서비스 효율화도 추진하고 있다. 스마트폰 화면으로 업무 처리를 돕는 '보이는 ARS 서비스'는 지난해 과학기술정보통신부가 실시한 ARS 서비스 운영 실태 평가에서 100점 만점을 받으며 품질을 인정받은 바 있다.



이 같은 서비스 운영의 배경에는 상담사 지원 프로그램이 자리 잡고 있다. 하나카드는 신입 상담사의 적응을 돕는 온보딩 프로그램을 비롯해 해외연수 프로그램인 'Healing Picnic', 심리 상담(EAP) 등 정서 안정을 위한 감성 케어 제도를 도입해 운영 중이다.

하나카드 관계자는 "디지털 기술로 고객 편의성을 높이는 동시에 상담사는 고객 소통에 집중할 수 있는 환경을 만드는 것이 우리가 나아가야 할 방향"이라며 "앞으로도 고객 중심의 상담 서비스를 통해 따뜻한 금융 동반자로서 신뢰를 이어가겠다"고 말했다.

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