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'목전에 온 6G' 中 '기술 시장 제조 우위' 6G시대 표준 주도 자신

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AI 핵심 요약

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  • 중국이 27일 6G 기술·표준 선점을 위해 시험 주파수 승인과 단계별 로드맵을 공개했다
  • 중국은 6G 핵심 특허 40.3% 보유와 1단계 시험 완료 등으로 글로벌 6G 경쟁에서 가장 앞서가고 있다
  • 중국은 2029년 표준 확정과 2035년 전국 상용화를 목표로 완전한 통신 공급망과 제조·인력 우위를 내세우고 있다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

中 6G 특허 1위, 세계 최초 6G 시험 주파수 승인
2030년 소규모 상용화 후 2035년 전국 보급 가동
6G '중미 대결 구도 격화' 글로벌 표준 제정 각축

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= '중·미 양강 구도'와 함께 글로벌 6G 경쟁이 격화하는 가운데, 중국이 기술력과 제조 및 시장 우위를 앞세워 차세대 표준 제정의 주도권을 쥐기 위해 발 빠른 움직임을 보이고 있다고 환구시보가 27일 보도했다.

중국은 이미 독보적인 기술 축적을 바탕으로 글로벌 6G 경쟁에서 가장 앞선 발걸음을 내디뎠다. 전 세계 6G 핵심 특허 신청량 중 중국의 비중은 40.3%에 달해 압도적인 세계 1위를 지키고 있다.

올해 초 중국 공업정보화부는 6G 1단계 기술 시험을 성공적으로 마쳤으며, 300개가 넘는 핵심 기술 비축을 완료하고 2단계 시험에 전격 착수했다고 발표했다.

특히 최근 들어 중국 당국은 세계 최초로 6G 시험 주파수(6GHz 대역) 사용 허가를 공식 승인했다. 이번 승인은 중국의 6G 연구개발이 단순한 실험실 시뮬레이션 단계를 넘어, 실제 도시 환경 및 산업 현장에서 성능을 검증하는 단계로 접어들었음을 의미한다는 평가다.

현재 중국의 6G 상용화 탐색은 구체적인 현실로 구현되고 있다. 대표적으로 난징시는 '6G 도시' 구축을 목표로 저고도 경제(드론 등), 스마트 농업, 도시 거버넌스, 생태 보호, 제조 공장 등 실제 환경에서 6G 기술을 광범위하게 시범 적용하며 검증 절차를 밟고 있다.

중국 정보통신연구원 및 업계에 따르면 중국의 6G 개발은 기술적 돌파구를 마련한 뒤 표준 연구가 본격화하는 핵심 단계에 와 있고, 중국의 6G 상용화 로드맵은 큰 틀에서 글로벌 트렌드와도 보조를 맞추고 있다.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= (사진=바이두). 2026.05.27 chk@newspim.com

이와 관련해 중국은 앞으로 ▲2026년까지 단계별 기술 시험을 완료하고, ▲2027년 이후 예비 상용 장비 및 시스템 네트워킹 단계에 진입하며, ▲2029년경 전반적인 6G 기술 표준을 확정할 계획이다.

이 같은 계획이 차질 없이 추진될 경우 ▲2030년 전후로 소규모 상용 배포를 시작하고, ▲2035년에는 전국적인 규모의 완전한 6G 상용화 및 대규모 보급을 달성할 것으로 중국은 내다보고 있다.

전문가들은 현재 글로벌 6G 지형이 '중·미 양강 주도 속 유럽의 기술 심화, 한국과 일본의 전진, 인도의 적극적 가세' 형태로 펼쳐지고 있다고 진단하고 있다.

미국의 경우 칩(반도체) 산업의 우위와 유럽과의 협력 등 글로벌 동맹을 활용해 'AI 원생 무선 접속망' 기술로 표준을 선점하려 하지만, 취약한 제조업 기반과 엔지니어 역량의 한계가 문제점으로 지적되고 있다.

이에 비해 중국은 규모의 경제와 강력한 제조 역량의 이점을 보유하고 있다. 중국 전문가들은 "과거 2G에서 4G 시대까지는 미국과 유럽이 표준 제정권을 주도했지만, 지금은 중국이 통신 분야 우위를 바탕으로 글로벌 표준 제정에 대한 강력한 영향력을 갖고 있다"고 밝혔다.

중국의 최대 경쟁력은 세계 유일의 완전한 통신 시스템 및 스마트폰 제조 공급망, '중국 제조'와 거대한 시장 기회, 그리고 양과 질을 모두 갖춘 방대한 6G 전문 엔지니어 집단이라고 전문가들은 지적한다.

서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com

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'히든스테이지' 6월26일 스타트 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 올해로 4회째를 맞는 싱어송라이터 경연대회 '히든 스테이지' 본선 진출 20팀의 경연 영상이 오는 6월 26일부터 뉴스핌TV 유튜브 채널을 통해 공개된다. 히든스테이지 공식 홈페이지. [사진= 히든스테이지 사무국] '히든 스테이지'는 종합 뉴스 통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하며, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원한다. 이번 대회에는 총 300여 팀이 지원해 예심부터 치열한 경합을 벌였다. 지원자 연령대는 10대부터 50대까지 고루 분포했으며, 최고령은 56세, 최연소는 13세 초등학교 6학년생으로 세대를 초월한 참여 열기를 보였다. 예선 심사는 창작력(40%)·대중성(30%)·실연 역량(20%)·지원 성실도(10%) 기준으로 진행됐으며, SNS 기반 인디 아티스트부터 드라마 OST 작사·작곡 경험자, 유재하 음악 경연 수상자, 지상파 오디션 출신까지 실력파 지원자들이 대거 몰렸다. 여성 참가자로는 보리(25)·김나라(27)·박희수(32)·혼즈(32)·변미리(26)·오아(30)·신직선(36)·도이주(20)·마린(28)·채수빈(27)·박지은(23) 등 11명이 이름을 올렸다. 이 중 신직선(36)은 제2회 본선 진출 경험을 가진 재도전자로 눈길을 끈다. 남성 참가자로는 정상호(정점·28)·최혁준(심각한 개구리·33)·윤준(27)·윤태경(34)·정다운(25)이 개인 자격으로 본선에 올랐다. 팀 부문에서는 남성 팀 구구(26)와 블낫블(23)이 본선에 진출했다. 혼성 팀으로는 김은찬 밴드(23)와 Che!vee(28)가 나란히 이름을 올렸다. Che!vee는 제3회 본선 출신으로 이번에 다시 본선 무대에 오르며 재도전자 계보를 이었다. 지난해 열린 제3회 히든스테이지 톱10 결선 진출자 유튜브 동영상. [사진= 히든스테이지 사무국] 본선 진출 20팀은 29일부터 6월 4일까지 MR 및 인터뷰 자료를 제출하면 된다. 이어 6월 9일부터 12일까지 여의도 뉴스핌 본사에서 유튜브 라이브 클립 녹화가 진행된다. 본선 경연 영상은 6월 26일 유튜브 채널 '뉴스핌 TV'를 통해 첫 공개된다. 이후 매주 금요일 2팀씩 10주간 8월 28일까지 순차 공개된다. 9월 10일부터 14일에는 심사위원단 2차 본선 심사가 진행된다. 9월 25일 결승 진출 톱 10이 발표된다. 시상 규모는 총 1200만 원으로, 문화체육관광부 장관상인 대상(500만 원)을 비롯해 한국콘텐츠진흥원장상 최우수상(300만 원)·우수상(200만 원)·루키상(200만 원) 등이 수여된다. 6월26일부터 싱어송라이터 경연 대회 '히든 스테이지' 유튜브 경연이 시작된다. [사진 = 뉴스핌 DB] fineview@newspim.com 2026-05-26 12:14

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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