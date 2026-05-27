'제3회 삼척 해(海)랑 영화제' 붐 업...9월 4~5일, 삼척해변서 열려

[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 삼척관광문화재단은 강원 최대 봄 축제로 자리잡은 삼척장미축제 기간 중 '제3회 삼척 해(海)랑 영화제'를 위한 사전 홍보 프로그램인 '시민 참여형 핸드프린팅 포스터 제작 이벤트'를 성황리에 마쳤다고 27일 밝혔다.

이번 핸드프린팅 이벤트는 시민들이 손바닥에 물감을 묻혀 대형 캔버스를 꾸미는 방식으로 진행됐다. 축제장을 방문한 어린이와 가족 단위 관람객, 어르신들까지 많은 시민이 참여해 현장 분위기를 한층 뜨겁게 만들었다.

삼척해랑영화제 핸드페인팅.[사진=삼척시] 2026.05.27 onemoregive@newspim.com

특히 이번 행사는 시민들이 남긴 수백 개의 손도장을 디자인 작업을 거쳐 오는 9월 개최되는 '제3회 삼척 해(海)랑 영화제'의 공식 메인 포스터에 반영할 예정이라는 점에서 의미가 크다.

재단은 행사 기간 동안 핸드프린팅 체험장과 홍보부스를 운영하며 영화제의 일정과 주요 프로그램을 안내했다. 이를 통해 시민들의 영화제에 대한 관심을 높이고 삼척의 매력을 담은 정체성을 홍보하는 기회를 마련했다.

재단 콘텐츠운영팀장은 "이번 핸드프린팅 포스터는 시민의 흔적과 염원이 모여 영화제의 상징으로 완성된다는 점에서 특별한 의미를 지닌다"며 "앞으로도 시민과의 소통을 강조하고 함께 참여하는 콘텐츠를 확대해 삼척 시민이 자부심을 느끼는 영화제를 만들겠다"고 밝혔다.

한편 '제3회 삼척 해(海)랑 영화제'는 9월 4일과 5일 이틀 동안 삼척해변 일원에서 개최될 예정이다. 현재 영화제는 삼척의 역사와 설화, 신화를 주제로 한 단편영화 공모전을 진행 중이다.

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