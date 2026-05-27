삼성화재, 13년째 장마철 대비 '차량 침수예방 비상팀' 가동

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 삼성화재가 본격적인 장마철을 앞두고 차량 침수 피해를 줄이기 위해 '침수예방 비상팀'을 운영한다고 27일 밝혔다.

비상팀은 자동차보험 가입 고객의 차량 침수 사고를 방지하기 위한 전담 조직으로, 2014년 처음 도입된 이후 올해로 13년째 운영을 이어가고 있다. 지난해에는 상습 침수 구역과 배수구 불량 지역 등을 안전신문고에 제보하고, 긴급 대피 알림을 발송해 위험 차량의 이동을 유도하는 등 총 1만 1700여 건의 사전 예방 활동을 전개한 바 있다.

올해는 방재 효율을 높이기 위해 지난 4월부터 ▲상습 침수지역 227개소 ▲둔치 주차장 280개소 ▲지하차도 830곳 등 전국 1300여 곳의 침수 예상 지역 명단을 최신화했다. 아울러 협력업체별 순찰 구역 지정을 마무리하고, 폭우나 태풍 발생 시 선제적인 고객 안내를 통해 피해를 최소화할 방침이다.

[사진=삼성화재]

실효성 있는 현장 대응을 위해 각 지자체와의 공조 체계도 강화한다. 삼성화재는 '교통안전문화연구소'의 침수 데이터 분석 결과와 긴급출동 네트워크를 활용해 전국 주요 침수 취약지역 23개소를 정밀 조사한 후 해당 지자체에 관련 환경 개선을 요청할 계획이다.

삼성화재 관계자는 "본격적인 장마철에 앞서 자동차보험 고객의 안전 확보를 위한 사전 준비를 진행 중"이라며 "업계 최대 규모의 네트워크를활용해 위험상황에 따른 실행계획 수립으로 침수 피해를 줄이는 데 집중하겠다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com