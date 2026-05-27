수서역 인근 공사 현장서 매몰 사고…1명 심정지 이송

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 서울 강남구 수서역 인근 공사 현장에서 매몰 사고가 발생해 1명이 심정지 상태로 병원에 이송됐다.
27일 소방당국 등에 따르면 이날 오후 12시 40분경 서울 강남구 수서역 인근 배수관 공사 현장에서 매몰사고가 발생했다.
이 사고로 작업중이던 60대 남성 1명이 심정지 상태로 구조돼 병원으로 이송됐다.
경찰은 정확한 사고 경위 등을 파악하고있다.
gdy10@newspim.com
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[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 서울 강남구 수서역 인근 공사 현장에서 매몰 사고가 발생해 1명이 심정지 상태로 병원에 이송됐다.
27일 소방당국 등에 따르면 이날 오후 12시 40분경 서울 강남구 수서역 인근 배수관 공사 현장에서 매몰사고가 발생했다.
이 사고로 작업중이던 60대 남성 1명이 심정지 상태로 구조돼 병원으로 이송됐다.
경찰은 정확한 사고 경위 등을 파악하고있다.
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