국토부 "서소문 고가 붕괴에 안전 최우선 복구…주중 운행 재개 추진"

정상 운행 재개 시점은 유동적

[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 서울 서소문 고가차도 철거 공사 중 발생한 붕괴 사고로 경의선과 일부 KTX 운행 차질이 이어지는 가운데 정부가 작업자와 시민 안전을 최우선으로 하면서 최대한 주중 내 복구를 추진하겠다고 강조했다. 다만 추가 붕괴 우려와 고용노동부의 공사중지 해제 절차 등이 남아 있어 정상 운행 재개 시점은 유동적이라는 설명이다.

[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 서소문 고가차도 철거공사 현장 인근에서 김태병 국토교통부 철도국장이 백브리핑을 하고 있다. 2026.05.27 min72@newspim.com

27일 서소문 고가차도 철거공사 현장 인근에서 진행한 백브리핑에서 김태병 국토교통부 철도국장은 "현재 고가차도 구조물 일부가 절단된 상태로 남아 있어 추가 붕괴 위험이 존재한다"며 "안전 확보를 전제로 구조물 철거와 전차선 복구 작업을 단계적으로 추진할 계획"이라며 이같이 말했다.

앞서 전날 오후 2시 32분쯤 서울 서대문구 서소문 고가도로 공사 현장에서 침하 현상이 발생한 뒤 구조물이 무너져 내렸다. 이 사고로 3명이 숨졌고 3명이 부상을 입었다. 사고 여파로 경의선 신촌역~서울역 구간 인근 전차선이 손상되면서 열차 운행도 중단됐다.

국토부는 현재 코레일과 국가철도공단, 서울시 등 관계기관과 함께 복구 작업을 진행 중이다. 다만 사고 구조물 철거가 우선돼야 전차선과 철도 시설 복구 작업이 가능하다는 설명이다.

김 국장은 "현재 16개 거더 가운데 상당수가 아직 철거되지 않은 상태"라며 "거더를 하나씩 크레인으로 들어 올려 트레일러로 반출한 뒤에야 전차선과 궤도 복구 작업에 착수할 수 있다"고 설명했다.

이어 "절단된 구조물이 남아 있는 상황에서 전차선 작업을 진행하면 작업자 안전 문제가 발생할 수 있다"며 "강관 비계 제거와 거더 철거가 모두 완료돼야 철도 시설 복구가 가능하다"고 덧붙였다.

복구 일정과 관련해서는 "최대한 주중 내 작업 완료를 목표로 하고 있지만 현장 상황에 따라 주말까지 이어질 가능성도 있다"고 말했다. 국토부는 작업자 안전 확보를 위해 고가 작업차를 활용한 철거 방식을 적용하고 있으며 구조물 본체 위 직접 작업은 제한하고 있다고 설명했다.

사고 원인 조사도 본격화된다. 국토부는 건설기술진흥법에 따라 외부 전문가 12명 규모의 건설사고조사위원회를 구성해 사고 원인과 안전관리 적정성 등을 조사할 계획이다. 조사에는 구조·시공·안전 분야 전문가들이 참여하며 국립과학수사연구원과 고용노동부 조사와도 병행된다.

일부 언론에서 제기된 '교량 구조물 부식' 논란에 대해 국토부는 해당 시설이 이미 정밀안전진단에서 D등급을 받은 상태였다고 설명했다.

김 국장은 "2019년 정밀안전진단 당시 콘크리트 탈락과 누수, 보강판 부식 등이 확인됐고 이후 서울시가 보강 작업을 진행한 것으로 안다"며 "59년 된 시설물로 안전등급 D를 받아 철거가 추진된 것"이라고 말했다.

사고 직전 작업 중단 경위에 대해서는 "철거 작업 도중 일부 구조물 침하가 확인되자 위험 판단에 따라 작업을 멈추고 전문가와 서울시 관계자들이 현장을 점검하던 과정에서 붕괴된 것으로 파악하고 있다"고 밝혔다.

철도 보호구역 작업 승인 절차는 정상적으로 이뤄졌다는 설명도 내놨다. 국토부는 국가철도공단의 철도보호구역 행위허가와 코레일의 차단작업 승인을 거쳐 공사가 진행됐으며 철거 공법 관련 자문회의도 사전에 실시했다고 설명했다.

국토부는 사고 이후 콘크리트 강도 측정과 계측기 설치 등 추가 안전 점검을 진행했으며, 현재 서울시와 시공사가 마련한 철거 계획서를 고용노동부가 검토중인 상태다. 향후 공사중지 해제 심의위원회 통과 여부에 따라 본격적인 구조물 철거 작업이 재개될 전망이다.

min72@newspim.com