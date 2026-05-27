신한투자증권, 유튜브에서 '신한 Premier 리서치 금융시장포럼' 진행

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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 신한투자증권은 하반기 국내외 경제와 금융시장 환경, 주요 산업을 전망하는 '신한 Premier 리서치 금융시장포럼'을 개최한다고 27일 밝혔다.

신한투자증권에 따르면 이번 행사는 유튜브 라이브로 진행되며, 2026년 하반기 경제 및 자산시장 환경을 진단하고 주요 산업 동향 및 전망을 살펴볼 예정이다.

[사진=신한투자증권]

27일 오후 1시 30분부터 진행되는 포럼 첫째 날은 경제 및 자산시장 전망을 중심으로 구성됐다. 매크로/자산배분, 국내외 주식전략과 시황, 채권/크레딧 전략을 발표한다.

주요 산업 전망을 살펴보는 28일 둘째 날은 오후 1시 30분부터 오후 4시 40분까지 포럼이 진행된다. 소비재와 플랫폼, 모빌리티 및 소재/산업재, IT HW, 제약바이오, 혁신성장, 금융 등 총 네 가지 섹션별로 개별 산업 전망과 업종 최선호 종목 등을 살펴본다.

윤창용 신한투자증권 리서치본부장은 "대한민국 역사상 한국시장에 대한 관심도가 이처럼 높은 때가 없었다"며, "K-프리미엄과 생산적 금융에 대한 치열한 고민을 녹여낸 신한 Premier 리서치 금융시장포럼이 투자자들의 판단에 도움이 되었으면 한다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com