제헌의원 유족회, 禹 의장에 감사 인사…제헌회관 27일부터 상시 개방

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

제헌절 공휴일 재지정·회관 개보수 지원 공로 기려

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 대한민국 제헌국회의원 유족회(회장 윤인구)가 우원식 국회의장의 퇴임을 앞두고 국회의장실을 찾아 감사의 뜻을 전했다.

유족회는 지난 26일 고화질로 복원한 대한민국 제헌헌법 공포 기념 제헌국회의원 단체 사진(1948년)과 우 의장이 참석한 유족회 창립 30주년 기념식 단체 사진(2025년)을 하나의 액자에 담아 증정했다고 밝혔다.

이번 방문은 임기 동안 제헌의원들의 헌법 제정 의의를 재조명하고 제헌정신을 널리 알리는 데 앞장선 우 의장의 노고를 기억하기 위해 마련됐다.

우원식 국회의장이 26일 오전 김원기·임채정·문희상·박병석 전 국회의장과 함께 서울 종로구에 있는 제헌회관을 방문했다. [사진=국회의장실]

윤인구 유족회장은 "우원식 국회의장께서는 2024년 6월 취임하자마자 제헌회관을 일찍이 찾아 개보수와 상시 개방을 주문했다"며 "국경일인 제헌절을 18년 만에 공휴일로 재지정하고 유족회 창립 30주년을 맞아 발간한 기념서적과 행사를 치르는데 함께 해주셨다"고 밝혔다.

그러면서 "그동안 헌정질서 수호와 민주주의 발전에 큰 업적을 남기신 의장님께 진심으로 감사 인사를 드린다"고 전했다.

유족회는 특히 그동안 공개가 제한됐던 제헌회관의 개보수 과정에서 우 의장이 보여준 전폭적인 지원과 관심에 대해 거듭 감사를 표했다.

서울 종로구 통의동에 위치한 제헌회관은 개보수와 공간 정비를 바탕으로 제헌국회전시관의 위상을 갖추고 오는 5월 27일 수요일부터 재개관 기획전과 함께 다시 문을 연다.

지금까지는 금요일에만 제한적으로 개방돼 시민들의 접근이 쉽지 않았으나 27일부터는 매주 화요일부터 토요일까지 상시 개방 체제로 전환한다.

이번 개방 확대를 통해 가족 단위 방문객을 비롯한 많은 국민과 근처 청와대와 경복궁을 찾는 외국인 관광객들이 언제든 제헌회관을 방문해 대한민국 헌정사의 출발점과 제헌정신을 체험할 수 있을 것으로 기대된다.

유족회는 "제헌회관의 상시 개방은 단순한 공간 개방을 넘어 대한민국 민주주의의 뿌리인 헌법정신을 국민의 삶 속으로 확산시키는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 제헌의원들의 숭고한 뜻이 미래 세대에게 온전히 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

한편 제헌회관은 매주 화요일부터 금요일까지 오전 10시부터 오후 6시까지, 토요일은 오전 10시부터 오후 1시까지 운영되며 30분 전 입장이 마감된다. 관람은 무료다.

kimsh@newspim.com