문경 마원리 중부내륙고속도서 4중 추돌…5명 부상 '이송'

[문경=뉴스핌] 남효선 기자 = 27일 오전 8시 6분쯤 경북 문경시 문경읍 마원리 중부내륙고속도로에서 승합차와 승용차, 윙바디 트럭 등 4중 추돌사고가 났다.
이 사고로 4명이 크게 다치는 등 5명이 부상을 입고 출동한 119 소방대에 의해 병원으로 이송됐다.
또 사고 현장 수습으로 한때 문경 방향 도로가 통제되어 정체 현상을 빚었다.
경찰은 정확한 사고 경위 등을 조사하고 있다.
nulcheon@newspim.com
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[문경=뉴스핌] 남효선 기자 = 27일 오전 8시 6분쯤 경북 문경시 문경읍 마원리 중부내륙고속도로에서 승합차와 승용차, 윙바디 트럭 등 4중 추돌사고가 났다.
이 사고로 4명이 크게 다치는 등 5명이 부상을 입고 출동한 119 소방대에 의해 병원으로 이송됐다.
또 사고 현장 수습으로 한때 문경 방향 도로가 통제되어 정체 현상을 빚었다.
경찰은 정확한 사고 경위 등을 조사하고 있다.
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