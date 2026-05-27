지방선거 단일화 나선 전문학·유지곤…속내는 '반(反) 국힘'?

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27일 조국·민주 서구 단일화 선언...당일 여론조사·28일 발표

"네거티브 심각·내란 청산" 외쳤지만..전형적 선거 연대 비판도

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 더불어민주당과 조국혁신당이 대전 서구청장 선거에서 후보 단일화에 나섰다. 양측은 "정치공학적 야합이 아니다"라고 선을 그었지만 발표 내용 곳곳에서는 사실상 '반(反)국민의힘 연합전선' 성격이 짙게 드러났다는 평가가 나온다.

민주당 전문학 후보와 조국혁신당 유지곤 후보는 27일 공동선언문과 기자 질의응답을 통해 "내란 세력 청산", "현정질서 파괴 세력 심판", "민주주의 회복" 등을 반복적으로 언급하며 단일화 명분을 강조했다.

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 더불어민주당 전문학 대전 서구청장 후보와 조국혁신당 유지곤 대전 서구청장 후보가 27일 대전시의회에서 단일화를 선언했다. 2026.05.27 nn0416@newspim.com

하지만 중앙 정치의 진영 논리가 구청장 선거에 전면에 등장하면서 사실상 정치 연대가 아니냐는 이야기도 나온다. 실제로 최근 전문학 후보를 겨냥한 현수막이 서구 일대에 게시되면서 여야 간 갈등이 극심한 상황이다. 또 선거 초반부터 '완주'를 강조했던 유지곤 후보가 거대 여당인 민주당과 단일화를 추진한다는 점에서 "명분은 민주주의 회복이지만 실제로는 서철모 후보 재선을 막기 위한 반국힘 단일화에 가깝다"는 시각도 적지 않다.

이날 기자회견에서도 두 후보 측은 국민의힘 서철모 후보를 겨냥한 발언을 쏟아냈다.

유지곤 후보는 "국민의힘 후보의 네거티브 문제가 심각하다"며 "위험 신호가 감지됐다고 판단, 전문학 후보와 개개인의 이익은 내려놓고 단일화를 해야 한다는 공감대를 모으게돼 이렇게 급박하게 진행하게 됐다"고 밝혔다.

전문학 후보 역시 "내란 세력 청산이 이번 선거에서 가장 중요한 과제다"며 "이에 유지곤 후보와 대의적으로 합의하게 됐다"고 말했다.

양측은 공동선언문에서 "이번 단일화는 단순한 정치공학적 야합이 아니다"라고 강조했지만, 정치권 안팎에서는 사실상 '반(反)국민의힘 연대' 성격이 짙다는 해석이 나온다. 특히 후보 등록 이후 양측이 물밑 협상을 이어오다 사전투표를 불과 이틀 앞두고 전격 단일화에 나선 점에서 "유권자 선택권보다 선거공학적 계산이 앞선 것 아니냐"는 지적도 제기된다. 실제 기자회견에서도 두 후보는 진영 결집 메시지에 집중하는 모습을 보였다.

또 이미 투표용지 인쇄가 완료된 상황에서 단일화가 추진되면서 유권자 혼란 가능성도 커졌다는 우려가 나온다. 본투표 용지에는 후보 이름이 그대로 남게 되는 데다, 사전투표 직전에 급하게 단일화가 이뤄질 경우 일부 유권자들이 변경 내용을 제대로 인지하지 못한 채 투표할 가능성도 있기 때문이다.

특히 단일화 후보가 아닌 후보에게 기표할 경우 사실상 사표로 이어질 수 있다는 점에서 "정당 간 정치적 셈법 때문에 유권자 혼선만 키우고 있다"는 비판도 제기된다.

이에 대해 양측은 "사퇴 후보의 경우 투표용지에 사퇴 표시가 가능하다"며 사표 우려는 없을 것이라고 주장했다.

단일 후보는 27일 진행되는 안심번호 기반 ARS 여론조사를 통해 결정되며, 결과는 28일 오전 발표한다는 계획이다.

nn0416@newspim.com