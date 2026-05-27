장동혁 "李대통령, 물가·환율·금리대책 없이 오직 주가...'남탓 경제학' 안 통해"

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[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장은 27일 이재명 대통령과 더불어민주당을 겨냥해 "물가·환율·금리 대책은 사라지고 오로지 주가 이야기밖에 하지 않는다"며 "국민의 고통을 성공의 비용이라 하지 않는다"고 비판했다.

장 위원장은 이날 서울 여의도 중앙당사에서 열린 중앙선거대책위원회의에서 "요즘 이재명과 민주당의 행태를 보면 '이재명만 사는 세상', '명사세'가 따로 없는 것 같다"며 이같이 말했다.

그는 "주가 올리는 건 기업이고 물가·환율·금리를 챙기는 것이 정부 여당의 역할"이라며 "정작 자신들이 해야 할 일들은 다 망쳐놓고 기업이 이룬 성과를 자신들의 것인 양 생색을 내고 있다"고 주장했다.

장동혁 국민의힘 대표. [사진 = 뉴스핌DB]

이어 김용범 대통령실 정책실장의 '성공의 비용' 발언을 언급하며 "서민들은 물가 폭등으로 고통받고 대출 금리가 치솟아서 생활비까지 줄이고 있다"며 "'3고 지옥'이 누구의 성공 비용인지 국민들은 묻고 있다"고 했다.

장 위원장은 "이재명은 '외국인들이 주식 팔아서 환율이 올라갔다'면서 또다시 남탓 경제학을 시전했다"며 "선거용으로 돈을 잔뜩 뿌려놨으니 환율도 물가도 더 오를 것"이라고 말했다.

외교·안보 문제도 거론했다. 그는 북한의 미사일 발사와 NPT 평가회의 합의문 초안에서 '한반도 비핵화' 표현이 빠진 점을 언급하며 "북한은 중국과 러시아를 앞세워 핵보유국으로 가고 있는데 우리는 동맹인 미국의 지지조차 담보해내지 못하고 있다"고 주장했다.

이어 수원시의 북한 여자축구단 지원 논란을 두고 "친북단체와 공무원들까지 동원해 북한 축구단만 응원했다"며 "굴종과 짝사랑으로 대한민국을 지킬 수는 없다"고 비판했다.

민주당의 색깔론 공세에 대해서도 반발했다. 장 위원장은 "민주당이 또다시 색깔론을 들고 나왔다"며 "재판취소 특검 반대하면 극우고 스타벅스 마실 권리 뺏지 말라고 하면 일베인가"라고 말했다.

이어 정용진 신세계그룹 회장 사과 논란과 관련해 "민주당은 스타벅스 출입금지라는데 전국 곳곳 스타벅스에서 파란옷 선거운동원들이 눈에 띈다"며 "국민 갈라치기 선동은 더 이상 통하지 않는다"고 했다.

한편 그는 전날 발생한 서소문 고가 사고와 관련해 "안전진단 과정에서 발생한 사고라 더 안타깝게 느껴진다"며 "남은 철거 과정을 더욱 철저하게 살펴야 하겠다"고 말했다.

이어 "가장 중요한 것은 시민의 안전"이라며 "조속한 사고 수습과 피해자 지원이 이뤄질 수 있도록 우리당도 협력을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

oneway@newspim.com