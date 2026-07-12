KT AI 스테이션, WSIS 2026서 챔피언상 수상

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올해 국내 유일 수상자 선정

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = KT는 10일(현지시간) 스위스 제네바에서 열린 '정보사회세계정상회의(WSIS) 프라이즈 2026' 시상식에서 'KT AI 스테이션'이 정보·지식 접근 부문 챔피언상을 수상했다고 밝혔다.

WSIS 프라이즈는 국제전기통신연합(ITU)이 주관하는 정보사회 분야 최고 권위의 시상식이다.

KT는 10일(현지시간) 스위스 제네바에서 열린 '정보사회세계정상회의(WSIS) 프라이즈 2026' 시상식에서 'KT AI 스테이션'이 정보·지식 접근 부문 챔피언상을 수상했다고 밝혔다. [사진= KT]

전 세계에서 출품된 1595개 프로젝트를 대상으로 온라인 투표와 전문가 심사를 거쳐 수상작을 선정한다. 올해 국내에서는 KT가 유일하게 수상자로 선정됐다.

KT AI 스테이션은 디지털 격차 해소와 미래 세대의 AI 역량 강화를 위해 운영하는 이동식 AI 교육 플랫폼이다.

2025년부터 도서산간 등 AI 교육 접근성이 낮은 지역의 학교와 지역사회를 직접 찾아가 청소년들에게 AI 기술과 AI 윤리를 체험할 수 있도록 지원하고 있다. 이러한 AI 교육 격차 해소에 기여한 성과를 인정받아 수상했다.

KT가 지난해 전국 21개 지역, 19개 학교에서 운영한 교육 프로그램에 총 1797명의 청소년들이 참여했다.

참여 학생과 교사의 만족도는 각각 5점 만점에 4.77점, 4.94점을 보였다. 디지털 윤리 의식 향상도 역시 4.84점을 기록하는 등 교육 효과 측면에서도 의미 있는 성과를 거뒀다고 설명했다.

한편 KT는 2024년 'KT 디지털시민' 프로젝트로 WSIS 프라이즈 정보사회 윤리적 차원(C10) 부문 챔피언을 수상한 하는 등 국내 민간기업 가운데 유일하게 두 차례 WSIS 프라이즈 챔피언에 선정되는 성과를 거뒀다.

이정우 KT ESG추진담당 상무는 "이번 수상은 누구나 AI 기술의 혜택을 누릴 수 있도록 추진해 온 KT의 노력이 국제사회로부터 인정받은 결과"라며 "앞으로도 AI 스테이션을 통해 청소년들이 AI를 올바르게 이해하고 안전하게 활용할 수 있도록 AI 교육 기회를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 했다.

origin@newspim.com