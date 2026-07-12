삼성전자, 용인 반도체 공장 가동 시점 1~2년 앞당긴다

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용인 산단 조성 사업 속도 내며 일정도 조정

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 삼성전자가 용인클러스터 첫 번째 팹(공장) 가동 시점을 당초 계획보다 1∼2년 앞당기는 방안을 추진 중이다.

용인 반도체 국가산업단지 조성 사업이 속도를 내면서 관련 일정도 앞당겨지는 것으로 분석된다.

경기 용인시 처인구 반도체 클러스터 건설 현장 [사진=뉴스핌DB]

12일 업계에 따르면 삼성전자는 용인 국가산단에 들어설 총 6기 반도체 생산공장 중 첫 번째 팹의 가동 목표를 오는 2029년으로 설정하고 사업을 추진 중이다.

그동안 거론돼 온 2030∼2031년보다 가동 시점이 1~2년 빨라지는 것이다.

이는 정부의 용인 국가산단 조기 조성 기조에 맞춰 전체 사업 일정을 앞당기려는 것으로 보인다. 이러한 일정 변경은 지난 6일 대통령 주재 '메가프로젝트 민관합동 점검회의'에서도 논의된 것으로 전해졌다.

첫 번째 팹이 2029년 가동을 위해서는 부지 조성 공사가 늦어도 올해 하반기에는 시작되고 2027년 중 착공이 이뤄져야 한다는 것이 업계의 중론이다.

통상 최첨단 반도체 공장 건설에 2년가량 소요되는 것으로 알려졌다. 때문에 부지 조성과 토지·지장물 보상, 수용 재결, 시공사 선정 등 후속 절차도 차질 없이 진행될 것으로 전망된다.

정부가 용인 국가산단 조성 기간 단축 의지를 밝힌 만큼 용인 산단의 전력과 용수 등 핵심 인프라 공급 일정 역시 앞당겨질 수 있을 것으로 예상된다.

특히 정부가 추진 중인 3기가와트(GW) 규모 액화천연가스(LNG) 발전소 조기 착공과 2·3단계 전력 공급 일정 단축, 단계별 용수 공급 조기화 등이 계획대로 추진될 경우 첫 번째 팹의 2029년 가동 가능성도 높아질 수 있을 것으로 보여진다.

첫 번째 팹 가동 시점이 앞당겨질 경우 생산능력 확충은 물론 국내 반도체 소재·부품·장비 생태계 조성 효과도 예상보다 빨라질 것으로 전망되며 후속 사업 일정도 탄력이 붙을 것으로 예상된다.

origin@newspim.com