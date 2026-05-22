IBK기업은행, 美 뉴욕지점 ISO27001 획득…93개 항목 심사 통과

AI 핵심 요약beta
- IBK기업은행 뉴욕지점이 21일 ISO27001 인증을 획득했다고 22일 밝혔다.
- 기업은행은 정보보호 93개 항목 심사를 통과해 국제 수준의 보안체계를 입증했다.
- 기업은행은 미국 규제 선제 대응과 글로벌 보안 경쟁력 강화를 추진할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = IBK기업은행은 미국 뉴욕지점이 지난 21일 국제표준 정보보호 관리체계 인증(ISO27001)을 획득했다고 22일 밝혔다.
이번 인증은 국제표준화기구(ISO)가 인정한 세계적 수준의 정보보호 인증으로, 기업은행은 정보보호 정책, 접근통제, 운영보안, 침해사고 대응 등 총 93개 항목에 대해 엄격한 심사를 통과해 인증을 취득했다.
특히 이번 인증은 미국 금융당국의 강화된 정보보호 규제 기준을 사전에 충족하고, 국내외 기준에 부합하는 신뢰할 수 있는 보안 체계를 대외적으로 입증했다는 점에서 큰 의미가 있다.
기업은행은 이번 성과를 바탕으로 현지에서의 법적 리스크를 줄이고 글로벌 정보보안 경쟁력을 높일 전략이다.
기업은행 관계자는 "이번 인증은 미국의 금융 중심지에서 우리 은행의 정보보호 역량이 인정받았다는 점에서 중요하다"라며 "앞으로 뉴델리, 홍콩 등 다른 해외 지점에서도 인증을 단계적으로 확대해 글로벌 통합 정보보호 관리 체계를 구축할 예정"이라고 말했다.
dedanhi@newspim.com