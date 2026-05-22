양향자 "안성은 경기남부 미래성장 연결축...산업·교통 중심도시"

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김선교 위원장 "청렴영생 부패즉사...청렴한 후보를 현명하게 골라야"

[안성=뉴스핌] 정종일 기자 = 양향자 국민의힘 경기도지사 후보가 22일 오후 안성시 서인사거리에서 열린 집중유세에서 "안성을 경기남부 미래산업과 교통의 연결축으로 만들겠다"며 안성 맞춤형 발전 비전을 밝혔다.

[안성=뉴스핌] 정종일 기자 = 22일 오후 양향자 국민의힘 경기도지사 후보가 안성시 서인사거리에서 열린 집중유세에서 "안성을 경기남부 미래산업과 교통의 연결축으로 만들겠다"며 안성 맞춤형 비전을 밝히고 있다. 2026.05.22 observer0021@newspim.com

이날 유세에는 김선교 국민의힘 경기도당 위원장 겸 총괄선대위원장이 동행해 안성시에서의 승리를 위해 힘을 더했다.

유세에 앞서 양향자 후보는 안성중앙시장에서 상인들과 시민들을 만나 현장 목소리를 청취했다.

양 후보는 유세에서 "안성은 수도권 남부 산업축을 연결하는 전략적 도시"라며 "지금 안성에 필요한 것은 발전 속도를 끌어올릴 교통망과 산업 기반"이라고 말했다.

이어 지역특화 공약으로 ▲반도체 소부장 특화단지 조성 ▲평택-부발선 추진 ▲공도 스마트IC 설치 ▲중부권광역급행철도 기반 확충 등을 제시하며 "기업이 들어서고 청년들이 머무는 도시로 만들겠다"고 밝혔다.

또 "농업과 산업, 물류가 함께 성장할 수 있는 잠재력이 큰 도시"라며 "지역경제와 골목상권까지 살아나는 성장 구조를 만들겠다"고 말했다.

양 후보는 "안성이 살아야 평택·용인과 연결되는 경기남부 산업벨트가 완성된다"며 "대한민국 미래산업의 새로운 성장축을 반드시 안성에서 만들어내겠다"고 강조했다.

[안성=뉴스핌] 정종일 기자 = 22일 오후 김선교 경기도당 위원장이 안성시 서인사거리에서 열린 양향자 국민의힘 경기도지사 후보 집중유세에서 청렴영생 부패즉사를 외치고 있다.2026.05.22 observer0021@newspim.com

김선교 총괄선대위원장은 "양평군수에 세번 당선됐고 임기를 마친 후 국회의원까지 할 수 있었던 이유는 청렴을 목숨보다 중요하게 여겼기 때문"이라며 "청렴하면 영원히 살수 있지만 부패하면 바로 죽는다(청렴영생 부패즉사)는 것을 마음에 새기고 실천해 왔기 때문에 가능한 일이었다"고 말했다.

이어 김 위원장은 "공직자로써 최고의 미덕은 청렴"이라며 "최우선으로 평가해야하는 덕목이 청렴"이라고 강조했다.

특히 김 위원장은 "이번 선거의 기준을 청렴으로 두면 깨끗하고 바른 후보를 선택할 수 있을 것"이라며 "안성시민께서 부패한 후보와 청렴한 후보를 현명하게 잘 골라 선택해 줄 것이라 믿고 있다"고 덧붙였다.

한편 이날 집중유세에는 김종연 안성시장 후보 등 안성시 지역에서 출마한 후보들이 모두 모여 지지를 호소했다.

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