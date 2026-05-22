농식품부 "농가소득 '역대 최대' 달성…쌀·축산물값 회복에 8%↑"

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농업소득 22.3% 급증하며 1171만원 기록

공익직불금·기초연금 확대 이전소득 증가

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 지난해 농가소득이 역대 최대 수준을 기록했다. 쌀과 축산물 가격 회복으로 농업소득이 큰 폭으로 늘어난 데다 공익직불금과 기초연금 확대 영향으로 이전소득도 증가한 영향이다.

22일 농림축산식품부와 국가데이터처에 따르면 지난해 농가소득은 5466만7000원으로 전년 대비 8.0% 증가했다. 이는 역대 최대 수준이다.

농가소득은 농업소득과 농업외소득, 이전소득, 비경상소득 등을 합산한 수치다.

농업소득은 1170만7000원으로 전년보다 22.3% 증가했다. 농업총수입은 3991만3000원으로 8.3% 늘어난 반면 농업경영비는 2820만6000원으로 3.4% 증가하는 데 그쳤다.

'2025년 농가 및 어가경제조사 결과'. [자료=국가데이터처] 2026.05.22 plum@newspim.com

농식품부는 쌀·축산물 가격 회복이 농업총수입 증가를 이끌었다고 설명했다. 실제 농업총수입은 2024년 3684만9000원으로 감소했지만 지난해 3991만3000원으로 반등했다. 일부 과수 작물 가격 상승도 영향을 미쳤다.

농업경영비는 사료비 상승에 따른 재료비 증가와 최저임금 인상 영향의 노무비 증가, 농사용 전기료 인상 등이 영향을 준 것으로 분석됐다. 재료비는 2.8%, 노무비는 10.8% 각각 증가했다.

농업외소득은 1963만9000원으로 2.5% 감소했다. 겸업소득은 농촌체험관광과 농산물 도소매업 소득 증가 영향으로 0.5% 늘었지만 사업외소득은 농가 취업자 감소 영향 등으로 4.0% 줄었다.

이전소득은 1989만5000원으로 9.1% 증가했다. 공익직불금 지원 규모 확대와 기초연금 인상 등이 영향을 미쳤다.

정부는 지난해 면적직불금 지급단가를 헥타르(㏊)당 100만~205만원에서 136만~215만원으로 인상했다. 기본형 공익직불금 지원액도 2조3084억원에서 2조3843억원으로 3.3% 증가했다.

기초연금 월 최대 수급액도 단독가구 기준 33만5000원에서 34만3000원 수준으로 늘었다. 노령연금 수급 농업인 수도 56만3000명에서 56만9000명으로 증가했다.

농가 자산은 6억6285만2000원으로 전년 대비 7.6% 증가했다. 토지·건물 등 고정자산은 7.2%, 금융자산 등 유동자산은 9.7% 각각 늘었다.

농가 부채는 4771만3000원으로 6.0% 증가했다. 스마트팜과 축사 시설현대화 자금, 후계농 육성자금 등 정책자금 공급 확대 영향으로 농업용 부채가 11.3% 증가했다.

다만 농식품부는 농가의 단기 부채 상환능력 비율이 45.8%에서 44.0%로, 장기 부채 상환능력 비율은 7.3%에서 7.2%로 개선됐다고 설명했다.

농식품부 관계자는 "농산물의 생산·가격 안정을 위한 수급 관리를 강화하는 한편 불가피한 자연재해 피해에 대한 지원을 확대하여 농업소득을 안정화하고, 공익직불금 및 농어촌 기본소득 등을 통한 농가의 기초 소득·경영 안전망 강화로 농업·농촌의 지속가능성을 확보해 나가겠다"고 전했다.

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