민주당 여성위 소속 국회의원들 포항 총출동...박희정 시장 후보 지원

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22일 흥해시장서 민생 현안 챙기고...한노총 포항지부서 노동 간담회

박희정 후보 "말만 하는 시장이 아닌 일을 되게 하는 시장이 되겠다"

[포항=뉴스핌] 남효선 기자 = "포항의 위기, 중앙과 연결된 실행력으로 돌파하겠습니다"

더불어민주당 여성위원회 소속 국회의원들이 경북 포항에 총출동했다. 박희정 포항시장 후보 지원을 위해서다.

'6.3지방선거' 공식선거운동 이틀째인 22일 민주당 여성위원회 소속 이수진·임미애·전진숙 국회의원이 박희정 포항시장 후보와 함께 포항 흥해시장 민생현장 거리 유세를 펼치며 지지를 호소하고 있다.[사진=박희정 후보 캠프]2026.05.22 nulcheon@newspim.com

민주당 여성위원회 소속 이수진·임미애·전진숙 국회의원은 공식 선거 운동 이틀째인 22일, 포항의 민생·노동 현장을 누비며 박희정 후보 지원 유세에 총력을 쏟았다.

이들 여성위원회 소속 국회의원들은 박 후보와 함께 포항 흥해 시장을 찾아 민생 현장 목소리를 청취하고 지지를 호소했다.

또 한국노총 포항지부에서 열린 간담회에 참석해 노동 현안과 지역 일자리 문제에 대한 의견을 나눴다.

민생 현장인 흥해 시장을 찾은 박희정 후보는 "포항 시민들이 가장 많이 하는 말이 '하겠다는 계획은 많은데 정작 삶은 달라진 게 없다는 이야기'"라며 "이제는 설명하는 정치가 아니라 결과를 만드는 정치가 필요하다"고 목소리를 높였다.

박 후보는 "포항은 바뀔 수 있다. 그러려면 사람이 바뀌고 방식이 바뀌고 정치가 바뀌어야 한다"고 강조하고 "시민들이 체감하는 변화를 만드는 시장이 되겠다"며 지지를 호소했다.

이수진 의원은 "돌봄은 개인이 감당해야 할 문제가 아니라 국가와 지역사회가 함께 책임져야 할 문제"라며 "박희정 후보가 당선돼야 집권 여당 시장으로서 정부와 함께 지역사회 통합돌봄 문제를 실질적으로 풀어낼 수 있다"고 강조했다.

전진숙 의원은 "더불어민주당이 자랑스럽게 시민들께 내놓은 후보가 박희정 후보"라며 "이재명 대통령이 국정을 안정적으로 운영하고 있는 지금, 여당 시장이 당선되어야 정책과 예산 지원이 더 원활하게 이어질 수 있다. 더불어민주당이 박희정 후보를 보증하겠다"며 지지를 당부했다.

임미애 의원은 "그동안 더불어민주당의 여러 정책이 정치적 대립 속에서 번번이 발목이 잡혀 왔다"며 "이제는 포항도 정부·여당과 함께 발맞춰 지역 발전을 실질적으로 이끌어 갈 수 있는 여당 시장이 필요한 시점"이라고 강조했다.

'6.3지방선거' 공식선거운동 이틀째인 22일 민주당 여성위원회 소속 이수진·임미애·전진숙 국회의원이 박희정 포항시장 후보와 함께 포항 흥해시장 민생현장 거리 유세를 펼치며 지지를 호소하고 있다.[사진=박희정 후보 캠프]2026.05.22 nulcheon@newspim.com

노동계와 가진 간담회에서 박 후보는 "포항 경제를 움직이는 건 결국 현장에서 일하는 시민들"이라며 "정치는 노동을 비용으로만 볼 게 아니라 도시를 떠받치는 힘으로 봐야 한다"고 밝혔다.

박 후보는 "포항은 특정 지역, 특정 산업만 챙겨서는 안 되는 도시라며 "시장 상인도, 노동자도, 농민도 함께 살아야 포항이 제대로 다시 선다"고 밝혔다.

박 후보는 또 "말만 하는 시장이 아니라 일을 되게 하는 시장이 되겠다. 노동 현장의 목소리가 실제 정책으로 이어지도록 하겠다"며 "노동 현장의 목소리가 실제 정책으로 이어지도록 하겠다"고 강조했다.

그러면서 박희정 후보는 "포항은 특정 지역, 특정 산업만 챙겨서는 안 되는 도시라며 "시장 상인도, 노동자도, 농민도 함께 살아야 포항이 제대로 다시 선다"고 강조하고 "누구 한쪽만을 위한 시장이 아니라 시민 전체의 시장이 되겠다. 포항의 삶을 지탱하는 모든 현장을 꼼꼼히 챙기겠다"며 지지를 호소했다.

nulcheon@newspim.com