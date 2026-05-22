[코인 시황] 비트코인은 '저변동성 박스권'…이더리움은 재단 내홍 우려↑

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비트코인 변동성 7개월 최저…"기관 수요가 하단 지지"

"7만5000~7만7000달러 핵심 지지선"

이더리움은 '재단 위기론' 확산

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 비트코인(BTC)이 중동 지정학 리스크 완화와 기관 매수세 속에서 상대적으로 안정적인 흐름을 이어가고 있는 반면, 이더리움(ETH)은 재단 내부 갈등과 리더십 논란이 확산되며 생태계 불안감이 커지고 있다.

시장에서는 비트코인이 제도권 자산으로 자리잡으며 변동성이 크게 낮아지고 있다는 평가가 나오는 반면, 이더리움은 성장 전략과 토크노믹스 방향성을 둘러싼 내부 비판이 본격화되고 있다는 분석이 나온다.

◆ 비트코인 변동성 7개월 최저…"기관 수요가 하단 지지"

비트코인(BTC) 가격은 한국 시간 22일 오후 7시 50분 기준 24시간 전에 비해 0.14% 오른 7만7239달러에 거래되고 있다. 같은 시간 이더리움(ETH)은 0.41% 오른 2120달러에 거래되고 있다. XRP는 0.31% 내린 반면, 솔라나(SOL)와 트론, 도지(DOGE), BNB 코인은 1% 내외의 오름세를 보이고 있다.

비트코인 차트, 자료=야후 파이낸스, 2026.05.22 koinwon@newspim.com

볼멕스(Volmex) 데이터에 따르면 비트코인의 30일 기준 연율화 내재 변동성 지수(BVIV)는 최근 38%까지 하락했다. 이는 지난해 10월 이후 가장 낮은 수준이다.

내재 변동성은 옵션 시장 참가자들이 예상하는 향후 가격 변동폭을 의미한다. 쉽게 말해 BVIV가 낮아졌다는 것은 투자자들이 "당분간 비트코인이 예전처럼 크게 오르거나 급락할 가능성이 낮다"고 보고 있다는 뜻이다.

실제 최근 비트코인은 중동 지정학 리스크와 미국 국채금리 상승 같은 악재에도 불구하고 7만5000~7만8000달러 구간에서 비교적 안정적인 흐름을 이어가고 있다.

시장에서는 중동 긴장 완화 기대와 기관 중심의 대규모 매수세가 비트코인 가격 변동성을 억제하고 있다는 분석이 나온다.

모나크 자산운용의 매니징 파트너 실리앙 탕 매니징 파트너는 "비트코인 변동성이 눈에 띄게 낮아지고 있다"며 "BVIV 지표를 보면 시장 참가자들의 안도감과 안일함(complacency)이 상당히 커진 상태"라고 설명했다.

그는 특히 스트래티지(MSTR)의 공격적인 비트코인 매입을 핵심 배경으로 꼽았다.

스트래티지는 올해 들어 약 17만1238BTC를 추가 매입했는데, 이는 같은 기간 새로 채굴된 비트코인 물량인 약 6만3450BTC를 훨씬 웃도는 규모다.

즉 시장에 새로 공급되는 비트코인보다 기관의 매수 물량이 훨씬 많다는 의미다.

시장에서는 이 같은 수급 구조가 비트코인 가격 하단을 강하게 지지하고 있다고 보고 있다. 가격이 하락할 경우 기관 매수세가 받쳐줄 것이라는 인식이 커지면서 투자자들의 과도한 공포 심리도 줄어들고 있다는 설명이다.

실리앙 탕은 또 기관 투자자들의 옵션 전략도 변동성을 낮추는 주요 요인이라고 분석했다.

대표적인 것이 '콜 오버라이팅(call overwriting)' 전략이다.

이는 기관 투자자들이 현물 비트코인을 보유한 상태에서 현재 가격보다 더 높은 가격의 콜옵션을 지속적으로 매도해 프리미엄 수익을 얻는 방식이다.

예를 들어 비트코인이 현재 7만7000달러라면, 기관들은 "단기간에 8만5000달러 이상 급등하기는 어렵다"고 보고 그 위 가격의 콜옵션을 판매하는 식이다.

이 과정에서 시장에는 지속적으로 옵션 매도 물량이 공급된다. 옵션 공급이 많아지면 옵션 가격이 낮아지고, 결과적으로 시장이 예상하는 미래 변동폭(내재 변동성)도 함께 낮아진다.

결국 기관 자금이 비트코인을 꾸준히 매수하면서 하락 위험을 줄이고, 동시에 옵션 매도 전략으로 급등 가능성까지 억누르면서 현재 비트코인 시장은 과거보다 훨씬 좁은 박스권에서 움직이는 흐름을 보이고 있다는 분석이다.

이더리움 이미지 [사진=로이터 뉴스핌]

◆ "7만5000~7만7000달러 핵심 지지선"

최근 비트코인은 한때 7만7000달러 아래로 밀렸지만 다시 회복세를 나타냈다.

코인데스크 데이터 기준 비트코인은 전날 한때 7만6685달러까지 하락한 뒤 다시 7만7700달러 부근으로 반등했다.

시장에서는 이번 하락이 구조적 약세 전환이라기보다는 레버리지 청산 과정이었다는 분석이 우세하다.

해시키 그룹의 팀 선 수석연구원은 "대규모 레버리지 롱 포지션 축적은 없었다"며 "청산된 물량 대부분은 단기 바닥 매수를 시도했던 레버리지 자금"이라고 설명했다.

그는 "현재 시장은 구조적 하락 추세 전환 국면이 아니다"라며 "7만5000~7만7000달러 구간이 여전히 핵심 지지선 역할을 하고 있다"고 말했다.

다만 시장에서는 장기 국채 수익률 상승과 국제유가, 인플레이션 우려가 비트코인 상단을 제한하고 있다는 분석도 나온다.

특히 최근 미국 30년물 국채 수익률이 5%를 돌파하면서 위험자산 전반에 부담이 커지고 있다.

팀 선은 "미국과 이란 간 긴장이 완화될 경우 유가와 인플레이션 기대가 낮아지며 비트코인 반등 여지가 생길 수 있다"면서도 "국채 수익률이 높은 수준을 유지하면 비트코인은 당분간 방어적 박스권 흐름에 머물 가능성이 크다"고 전망했다.

◆ 이더리움은 '재단 위기론' 확산

반면 이더리움 시장에서는 재단(Ethereum Foundation·EF)을 둘러싼 위기론이 커지고 있다.

최근 핵심 연구원과 기여자들이 잇따라 이탈했지만 재단 측이 공식 설명을 내놓지 않으면서 커뮤니티 내부 불만이 확대되고 있다.

특히 이더리움 재단 출신 연구원 댄크라드 파이스트(Dankrad Feist)와 암호화폐 저널리스트 로라 신(Laura Shin) 등 영향력 있는 인사들이 공개적으로 재단 운영 방향을 비판하면서 논란이 커졌다.

파이스트는 "이더리움을 살리기 위해서는 ETH와 경제적 이해관계가 일치하고 커뮤니티에 책임지는 새로운 조직이 필요하다"고 주장했다.

그는 현재 재단이 전체 ETH의 0.1% 미만만 보유하고 있으며, 스테이킹·수수료 수익과도 직접 연결돼 있지 않다고 지적했다.

또 ETH 가격 상승에 이해관계를 가진 이사회와 영구적 자금 구조를 갖춘 새로운 조직 설립 필요성을 주장했다.

◆ "이더리움, 이념만 남고 성장 잃었다" 비판

로라 신은 이더리움의 문제를 "토크노믹스를 무시한 결과"라고 비판했다.

그녀는 2024년 덴쿤(Dencun) 업그레이드 이후 레이어2 중심 확장 전략이 ETH 희소성을 약화시켰다고 지적했다.

한때 ETH 투자 논리 핵심으로 여겨졌던 '울트라사운드 머니(ultrasound money)' 개념이 무너졌지만, 이를 대체할 성장 서사를 제시하지 못했다는 것이다.

로라 신은 "사람들은 단지 이념만으로 움직이는 프로젝트를 원하지 않는다"며 "결국 점수판에 성과가 찍혀야 한다"고 말했다.

그녀는 또 "이념과 공동체 가치만 강조하고 토크노믹스와 자본주의 논리를 무시하면 결국 시장의 반발을 부르게 된다"고 지적했다.

시장에서는 이더리움 재단이 최근 리더십 교체와 내부 운영 문제 속에서 인재 유출(brain drain)을 겪고 있으며, 이는 장기적으로 솔라나(SOL) 등 경쟁 체인들에 유리하게 작용할 수 있다는 우려도 커지고 있다.

koinwon@newspim.com