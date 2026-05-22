전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.05.23 (토)
KYD 디데이
글로벌·중국 미국·북미

속보

더보기

[코인 시황] 비트코인은 '저변동성 박스권'…이더리움은 재단 내홍 우려↑

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 비트코인이 22일 기관 매수와 중동 리스크 완화 속에 7만달러대에서 변동성 축소 흐름을 이어갔다
  • 기관 콜옵션 매도·공격적 현물 매수가 BVIV를 7개월 최저로 낮추며 7만5000~7만7000달러 가격 하단을 지지하고 있다
  • 반면 이더리움은 재단 리더십·토크노믹스 논란과 인재 유출 우려로 성장 전략 불확실성이 커지며 생태계 불안이 확산하고 있다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

비트코인 변동성 7개월 최저…"기관 수요가 하단 지지"
"7만5000~7만7000달러 핵심 지지선"
이더리움은 '재단 위기론' 확산

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 비트코인(BTC)이 중동 지정학 리스크 완화와 기관 매수세 속에서 상대적으로 안정적인 흐름을 이어가고 있는 반면, 이더리움(ETH)은 재단 내부 갈등과 리더십 논란이 확산되며 생태계 불안감이 커지고 있다.

시장에서는 비트코인이 제도권 자산으로 자리잡으며 변동성이 크게 낮아지고 있다는 평가가 나오는 반면, 이더리움은 성장 전략과 토크노믹스 방향성을 둘러싼 내부 비판이 본격화되고 있다는 분석이 나온다.

◆ 비트코인 변동성 7개월 최저…"기관 수요가 하단 지지"

비트코인(BTC) 가격은 한국 시간 22일 오후 7시 50분 기준 24시간 전에 비해 0.14% 오른 7만7239달러에 거래되고 있다. 같은 시간 이더리움(ETH)은 0.41% 오른 2120달러에 거래되고 있다. XRP는 0.31% 내린 반면, 솔라나(SOL)와 트론, 도지(DOGE), BNB 코인은 1% 내외의 오름세를 보이고 있다.

비트코인 차트, 자료=야후 파이낸스, 2026.05.22 koinwon@newspim.com

볼멕스(Volmex) 데이터에 따르면 비트코인의 30일 기준 연율화 내재 변동성 지수(BVIV)는 최근 38%까지 하락했다. 이는 지난해 10월 이후 가장 낮은 수준이다.

내재 변동성은 옵션 시장 참가자들이 예상하는 향후 가격 변동폭을 의미한다. 쉽게 말해 BVIV가 낮아졌다는 것은 투자자들이 "당분간 비트코인이 예전처럼 크게 오르거나 급락할 가능성이 낮다"고 보고 있다는 뜻이다.

실제 최근 비트코인은 중동 지정학 리스크와 미국 국채금리 상승 같은 악재에도 불구하고 7만5000~7만8000달러 구간에서 비교적 안정적인 흐름을 이어가고 있다.

시장에서는 중동 긴장 완화 기대와 기관 중심의 대규모 매수세가 비트코인 가격 변동성을 억제하고 있다는 분석이 나온다.

모나크 자산운용의 매니징 파트너 실리앙 탕 매니징 파트너는 "비트코인 변동성이 눈에 띄게 낮아지고 있다"며 "BVIV 지표를 보면 시장 참가자들의 안도감과 안일함(complacency)이 상당히 커진 상태"라고 설명했다.

그는 특히 스트래티지(MSTR)의 공격적인 비트코인 매입을 핵심 배경으로 꼽았다.

스트래티지는 올해 들어 약 17만1238BTC를 추가 매입했는데, 이는 같은 기간 새로 채굴된 비트코인 물량인 약 6만3450BTC를 훨씬 웃도는 규모다.

즉 시장에 새로 공급되는 비트코인보다 기관의 매수 물량이 훨씬 많다는 의미다.

시장에서는 이 같은 수급 구조가 비트코인 가격 하단을 강하게 지지하고 있다고 보고 있다. 가격이 하락할 경우 기관 매수세가 받쳐줄 것이라는 인식이 커지면서 투자자들의 과도한 공포 심리도 줄어들고 있다는 설명이다.

실리앙 탕은 또 기관 투자자들의 옵션 전략도 변동성을 낮추는 주요 요인이라고 분석했다.

대표적인 것이 '콜 오버라이팅(call overwriting)' 전략이다.

이는 기관 투자자들이 현물 비트코인을 보유한 상태에서 현재 가격보다 더 높은 가격의 콜옵션을 지속적으로 매도해 프리미엄 수익을 얻는 방식이다.

예를 들어 비트코인이 현재 7만7000달러라면, 기관들은 "단기간에 8만5000달러 이상 급등하기는 어렵다"고 보고 그 위 가격의 콜옵션을 판매하는 식이다.

이 과정에서 시장에는 지속적으로 옵션 매도 물량이 공급된다. 옵션 공급이 많아지면 옵션 가격이 낮아지고, 결과적으로 시장이 예상하는 미래 변동폭(내재 변동성)도 함께 낮아진다.

결국 기관 자금이 비트코인을 꾸준히 매수하면서 하락 위험을 줄이고, 동시에 옵션 매도 전략으로 급등 가능성까지 억누르면서 현재 비트코인 시장은 과거보다 훨씬 좁은 박스권에서 움직이는 흐름을 보이고 있다는 분석이다.

이더리움 이미지 [사진=로이터 뉴스핌]

◆ "7만5000~7만7000달러 핵심 지지선"

최근 비트코인은 한때 7만7000달러 아래로 밀렸지만 다시 회복세를 나타냈다.

코인데스크 데이터 기준 비트코인은 전날 한때 7만6685달러까지 하락한 뒤 다시 7만7700달러 부근으로 반등했다.

시장에서는 이번 하락이 구조적 약세 전환이라기보다는 레버리지 청산 과정이었다는 분석이 우세하다.

해시키 그룹의 팀 선 수석연구원은 "대규모 레버리지 롱 포지션 축적은 없었다"며 "청산된 물량 대부분은 단기 바닥 매수를 시도했던 레버리지 자금"이라고 설명했다.

그는 "현재 시장은 구조적 하락 추세 전환 국면이 아니다"라며 "7만5000~7만7000달러 구간이 여전히 핵심 지지선 역할을 하고 있다"고 말했다.

다만 시장에서는 장기 국채 수익률 상승과 국제유가, 인플레이션 우려가 비트코인 상단을 제한하고 있다는 분석도 나온다.

특히 최근 미국 30년물 국채 수익률이 5%를 돌파하면서 위험자산 전반에 부담이 커지고 있다.

팀 선은 "미국과 이란 간 긴장이 완화될 경우 유가와 인플레이션 기대가 낮아지며 비트코인 반등 여지가 생길 수 있다"면서도 "국채 수익률이 높은 수준을 유지하면 비트코인은 당분간 방어적 박스권 흐름에 머물 가능성이 크다"고 전망했다.

◆ 이더리움은 '재단 위기론' 확산

반면 이더리움 시장에서는 재단(Ethereum Foundation·EF)을 둘러싼 위기론이 커지고 있다.

최근 핵심 연구원과 기여자들이 잇따라 이탈했지만 재단 측이 공식 설명을 내놓지 않으면서 커뮤니티 내부 불만이 확대되고 있다.

특히 이더리움 재단 출신 연구원 댄크라드 파이스트(Dankrad Feist)와 암호화폐 저널리스트 로라 신(Laura Shin) 등 영향력 있는 인사들이 공개적으로 재단 운영 방향을 비판하면서 논란이 커졌다.

파이스트는 "이더리움을 살리기 위해서는 ETH와 경제적 이해관계가 일치하고 커뮤니티에 책임지는 새로운 조직이 필요하다"고 주장했다.

그는 현재 재단이 전체 ETH의 0.1% 미만만 보유하고 있으며, 스테이킹·수수료 수익과도 직접 연결돼 있지 않다고 지적했다.

또 ETH 가격 상승에 이해관계를 가진 이사회와 영구적 자금 구조를 갖춘 새로운 조직 설립 필요성을 주장했다.

◆ "이더리움, 이념만 남고 성장 잃었다" 비판

로라 신은 이더리움의 문제를 "토크노믹스를 무시한 결과"라고 비판했다.

그녀는 2024년 덴쿤(Dencun) 업그레이드 이후 레이어2 중심 확장 전략이 ETH 희소성을 약화시켰다고 지적했다.

한때 ETH 투자 논리 핵심으로 여겨졌던 '울트라사운드 머니(ultrasound money)' 개념이 무너졌지만, 이를 대체할 성장 서사를 제시하지 못했다는 것이다.

로라 신은 "사람들은 단지 이념만으로 움직이는 프로젝트를 원하지 않는다"며 "결국 점수판에 성과가 찍혀야 한다"고 말했다.

그녀는 또 "이념과 공동체 가치만 강조하고 토크노믹스와 자본주의 논리를 무시하면 결국 시장의 반발을 부르게 된다"고 지적했다.

시장에서는 이더리움 재단이 최근 리더십 교체와 내부 운영 문제 속에서 인재 유출(brain drain)을 겪고 있으며, 이는 장기적으로 솔라나(SOL) 등 경쟁 체인들에 유리하게 작용할 수 있다는 우려도 커지고 있다.

koinwon@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
삼성전자 DS 성과급 1인 평균 6억 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자 노사가 반도체를 담당하는 디바이스솔루션(DS) 부문에 사업성과의 10.5%를 재원으로 하는 특별경영성과급을 신설하기로 잠정 합의했다. 지급 상한을 따로 두지 않기로 하면서 사업성과 산정 기준과 실제 실적에 따라 메모리사업부 임직원의 성과급이 연봉 1억원 기준 최대 6억원 안팎까지 늘어날 수 있다는 관측이 나온다. 21일 업계에 따르면 삼성전자와 초기업노동조합 삼성전자지부는 전날 '2026년 성과급 노사 잠정 합의서'에 서명했다. 합의안은 기존 초과이익성과급(OPI) 제도를 유지하면서 DS부문에 별도의 특별경영성과급을 신설하는 내용을 담고 있다. [수원=뉴스핌] 류기찬 기자 = 김영훈 고용노동부 장관(가운데), 최승호 삼성전자 노조 공동투쟁본부 위원장(오른쪽), 여명구 삼성전자 디바이스솔루션(DS) 피플팀장이 20일 오후 경기 수원시 장안구 경기지방고용노동청에서 열린 삼성전자 노사교섭 결과 브리핑에서 손을 맞잡고 있다. 2026.05.20 ryuchan0925@newspim.com 특별경영성과급 재원은 노사가 합의해 선정한 사업성과의 10.5%로 정했다. 지급률 상한은 두지 않는다. 성과급 재원 배분은 DS부문 전체 기준 40%, 사업부 기준 60%로 나눠 이뤄진다. 공통 조직 지급률은 메모리사업부 지급률의 70% 수준으로 정했다. ◆ 상한 없어진 DS 보상…메모리 직원 6억 가능성 이번 합의안의 핵심은 성과급 상한 폐지다. 기존 OPI는 연봉의 최대 50%까지 지급되는 구조였지만, 새로 도입되는 DS부문 특별경영성과급은 지급 한도를 두지 않는다. 사업성과를 영업이익으로 가정할 경우 메모리사업부 임직원에게 돌아가는 성과급 규모는 크게 늘어날 수 있다. 올해 삼성전자의 영업이익 전망치를 300조원 안팎으로 놓고 계산하면, DS부문 특별경영성과급 재원은 약 31조5000억원 규모가 된다. 이 가운데 40%인 약 12조6000억원은 DS부문 전체 임직원에게 배분된다. DS부문 임직원 수를 약 7만8000명으로 보면 사업부와 관계없이 1인당 약 1억6000만원이 돌아가는 구조다. 나머지 60%인 약 18조9000억원은 사업부별 성과에 따라 배분된다. 파운드리와 시스템LSI 등 비메모리 사업부가 적자로 인해 사업부 배분에서 제외된다고 가정할 경우, 이 재원은 메모리사업부(약 2만8000명)와 공통 조직(약 3만명)에만 돌아가게 된다. 노사가 합의한 '1 대 0.7'의 지급률 비율을 적용해 계산하면, 메모리사업부 임직원은 1인당 약 3억8000만원, 공통 조직은 약 2억7000만원을 추가로 받게 되는 구조다. 메모리사업부 임직원이 기존 OPI로 연봉의 50%를 받을 경우 연봉 1억원 기준 약 5000만원이 더해진다. 이 경우 특별경영성과급과 OPI를 합친 총 성과급은 1인당 최대 6억원 안팎까지 늘어날 수 있다. 다만 이는 사업성과를 영업이익으로 가정한 계산이다. 합의서상 사업성과 산정 기준이 최종적으로 어떻게 정해지는지, 실제 실적이 어느 수준에서 확정되는지에 따라 지급액은 달라질 수 있다. ◆ 적자 사업부도 보상…2027년부터 차등 적용 비메모리 등 적자 사업부도 일정 수준의 성과급을 받을 수 있다. 합의안에 따르면 적자 사업부는 부문 재원을 활용해 산출된 공통 지급률의 60%를 적용받는다. 다만 이 기준은 1년 유예돼 2027년분부터 적용된다. 올해는 적자 사업부에도 DS부문 공통 배분 재원에 따른 성과급이 지급될 가능성이 있다. 사업성과를 영업이익으로 가정한 계산에서는 비메모리 부문 임직원도 최소 1억6000만원가량의 성과급을 받을 수 있다는 분석이 나온다. 특별경영성과급은 현금이 아닌 자사주로 지급된다. 세후 금액 전액을 자사주로 주고, 지급 주식의 3분의 1은 즉시 매각할 수 있다. 나머지 3분의 1씩은 각각 1년, 2년간 매각이 제한된다. DS부문 특별경영성과급 제도는 향후 10년간 적용된다. 2026년부터 2028년까지는 매년 DS부문 영업이익 200조원 달성, 2029년부터 2035년까지는 매년 DS부문 영업이익 100조원 달성이 조건이다. 임금 인상률은 평균 6.2%로 정해졌다. 기본인상률 4.1%, 성과인상률 평균 2.1%를 합친 수치다. 노사는 사내주택 대부 제도 도입과 자녀출산경조금 상향에도 합의했다. 자녀출산경조금은 첫째 100만원, 둘째 200만원, 셋째 이상 500만원으로 오른다. DX부문과 CSS사업팀에는 상생협력 차원에서 600만원 상당의 자사주를 지급하기로 했다. 협력업체 동반성장을 위한 재원 조성 및 운영 계획도 별도로 발표할 예정이다. 다만 잠정 합의안이 최종 확정된 것은 아니다. 노조는 조합원 찬반투표를 거쳐 합의안 수용 여부를 결정할 예정이다. 찬반투표에서 과반 찬성이 나오면 임금협약은 최종 타결된다. kji01@newspim.com 2026-05-21 07:45
사진
박수현 43.5% vs 김태흠 43.9% [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 6·3 지방선거 충남지사 선거에 출마한 박수현 더불어민주당 후보와 김태흠 국민의힘 후보가 오차 범위 내 초접전을 벌이고 있는 것으로 조사됐다. 또 충남 도민 10명 중 8명 이상이 이번 지방선거에 투표하겠다는 의향을 밝혔다. ◆ 박수현 43.5% vs 김태흠 43.9%...오차 범위 내 0.4%p 초접전 종합뉴스통신사 뉴스핌 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 지난 18일부터 19일까지 충남 거주 만 18세 이상 남녀 806명을 대상으로 실시한 충남지사 후보 지지도 조사 결과 박수현 후보 43.5%, 김태흠 후보 43.9%였다. 두 후보 간 격차는 0.4%p(포인트)로 오차 범위 안이다. '없음'은 4.6%, '잘 모름'은 8.1%였다. 지역별로는 김 후보가 천안시에서 45.0%를 기록해 박 후보(42.7%)보다 높게 조사됐다. 서남권(보령시·서산시·서천군·예산군·태안군·홍성군)에서도 김 후보는 48.8%로 박 후보(39.2%)보다 높았다. 반면 박 후보는 아산·당진시에서 47.1%를 기록하며 김 후보(37.5%)에 우세했고, 동남권(공주시·논산시·계룡시·금산군·부여군·청양군)에서도 46.0%로 김 후보(43.2%)를 웃돌았다. 연령별로는 김 후보가 만 18~29세에서 40.8%를 기록해 박 후보(31.5%)보다 높았다. 60대에서도 김 후보는 53.5%로 박 후보(41.2%)보다 높았고, 70세 이상에서는 김 후보 61.3%, 박 후보 26.9%였다. 반면 박 후보는 30대에서 40.2%로 김 후보(39.2%)를 소폭 웃돌았다. 40대에서는 박 후보 61.7%, 김 후보 29.2%였고, 50대에서는 박 후보 56.3%, 김 후보 36.0%로 크게 앞섰다.  성별로는 남성층에서 김 후보가 47.1%를 기록해 박 후보(44.1%)보다 높았다. 여성층에서는 박 후보 42.8%, 김 후보 40.5%였다.  정당 지지층별로는 집권 여당인 더불어민주당 지지층의 84.6%가 박 후보를 지지한다고 답했다. 제1야당인 국민의힘 지지층의 89.4%는 김 후보를 택했다. 조국혁신당 지지층에서는 박 후보 64.5%, 김 후보 24.0%였다. 개혁신당 지지층에서는 김 후보 48.5%, 박 후보 31.0%였다. 투표 의향별로는 '반드시 투표하겠다'는 적극 투표층에서 박 후보가 48.8%로 김 후보(45.2%)보다 높았다. 반면 투표 의향층 전체에서는 김 후보 46.2%, 박 후보 43.8%였다. 투표 의향이 없다는 응답층에서는 박 후보 44.6%, 김 후보 27.7%였다. ◆ 충남도민 83.7% "지방선거 투표하겠다" 투표 의향은 83.7%가 투표하겠다고 답했다. '반드시 투표' 66.1%, '가급적 투표' 17.7%였다. 반면 '별로 투표할 생각 없음' 6.0%, '전혀 투표할 생각 없음' 8.0%였다. 권역별 투표 의향은 동남권 85.4%, 서남권 84.1%, 천안시 83.6%, 아산·당진시 82.3%였다. 전 권역에서 투표 의향층은 80%를 넘었다. 연령별로는 60대가 91.3%로 가장 높았고, 50대 89.7%, 70세 이상 88.9%, 40대 88.3% 순이었다. 뒤이어 30대는 72.5%, 만 18~29세 63.1%였다. 이번 여론조사는 휴대전화 가상(안심)번호를 무작위로 추출해 자동응답조사(ARS)방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%p, 응답률은 8.2%다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록 인구를 기준으로 성별, 연령별, 지역별 가중치(림가중)를 적용했다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. oneway@newspim.com 2026-05-21 05:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동