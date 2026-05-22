뉴욕증시 프리뷰, 중동 협상 기대에 주가 선물 상승 출발…S&P500 8주 연속 랠리 눈앞

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다우 선물 260포인트↑…AI 낙관론·전쟁 종식 기대감 지속

엔비디아·AMD 반등…워크데이 7% 급등·에스티로더 11% 상승

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 22일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 미국 주요 주가지수는 장기 연휴를 앞두고 상승 출발할 것으로 예상된다. 투자자들은 약 3개월 가까이 이어진 중동 전쟁 종식을 위한 논의에서 돌파구가 나올 조짐이 있는지 주시하고 있다.

미 동부시간 오전 8시 40분 기준 다우 E-미니 선물은 269.00포인트(0.53%) 상승했다. S&P500 E-미니 선물은 22.75포인트(0.30%), 나스닥100 E-미니 선물은 88.00포인트(0.30%) 각각 올랐다.

언론 보도에 따르면 이란 외무장관은 전쟁 종식 방안을 논의하기 위해 파키스탄 내무장관과 회담했다. 다만 미국과 이란은 이란의 우라늄 비축분과 호르무즈 해협 통제권 문제를 두고 여전히 이견을 보이고 있다.

2월 말 분쟁이 시작된 이후 글로벌 증시는 큰 변동성을 나타냈다. 그러나 전쟁이 결국 해결될 것이라는 기대감과 인공지능(AI) 투자 낙관론, 견조한 기업 실적 성장세가 맞물리며 미국 증시는 이달 사상 최고치를 경신했다.

미국 뉴욕증권거래소 트레이더 [사진=블룸버그통신]

◆ 다우도 신고가…월가 "평화협상 지속 자체가 긍정적"

우량주 중심의 다우존스산업평균지수는 21일 2월 10일 이후 처음으로 사상 최고치에 마감했다. 이로써 다우지수는 미국 3대 주요 지수 가운데 마지막으로 신고가를 경신한 지수가 됐다.

스파르탄 캐피털 증권의 수석 시장 이코노미스트 피터 카르딜로는 "전쟁 종식을 위해 미국과 이란이 해결해야 할 핵심 이견이 여전히 남아 있지만, 평화 협상이 계속 이어지고 있다는 점 자체는 투자자들에게 긍정적인 요인"이라고 말했다.

UBS 글로벌 웰스 매니지먼트는 견조한 소비 지출과 사실상 끝이 없는 데이터센터 인프라 수요를 이유로 S&P500의 2026년 말 목표치를 기존 7500에서 7900으로 상향 조정했다.

다만 투자자들이 국제유가 급등에 따른 인플레이션 영향을 우려하면서 회복 흐름은 순탄치 않았다. 이에 따라 전 세계적으로 국채 수익률이 상승했고 이번 주 위험자산 선호 심리도 위축됐다.

미국 국채 수익률은 이날 하락했다. 미국 10년물 국채 수익률은 4.54%로 내려가며 1주일 만의 최저 수준을 기록했다.

이날 장 후반에는 케빈 워시 미 연방준비제도(Fed·연준) 신임 의장이 백악관에서 의장 취임 선서를 할 예정이다. 그는 제롬 파월 의장의 뒤를 이어 통화정책과 미국 경제의 방향을 결정하는 핵심 역할을 맡게 된다.

AMD 본사 [사진=블룸버그통신]

◆ 엔비디아·반도체주 반등…워크데이·에스티로더 급등

S&P500 지수는 8주 연속 상승 마감을 앞두고 있다. 이는 2023년 12월 이후 가장 긴 연속 상승 기록이 된다.

대부분의 초대형 기술주와 성장주는 이날 개장 전 거래에서 보합권에서 상승세를 나타냈다. ▲엔비디아(NVDA)는 강한 분기 실적 전망을 제시했음에도 전날 1.7% 하락한 데 이어 이날은 0.5% 상승했다.

최근 월가 상승을 이끌었던 반도체주들도 강세를 보였다. ▲AMD(AMD) ▲마벨 테크놀로지(MRVL) ▲브로드컴(AVGO)은 0.2~2.4% 상승했다.

인사관리 소프트웨어 업체 ▲워크데이(WDAY)는 1분기 매출과 이익이 시장 예상치를 웃돌면서 7.8% 급등했다.

비디오게임 업체 ▲테이크투 인터랙티브(TTWO)는 기대작 '그랜드 테프트 오토 VI(Grand Theft Auto VI)'의 출시일을 11월 19일로 재확인한 뒤 5% 넘게 상승했다.

화장품 업체 ▲에스티로더(EL)는 스페인 향수업체 푸이그(Puig)와의 잠재적 합병 논의를 종료한 뒤 11% 급등했다.

이날 경제 지표로는 미국의 5월 미시간대 소비심리지수 및 기대 인플레이션, 4월 콘퍼런스보드(CB) 경기선행지수가 발표가 예정돼 있다. 크리스토퍼 월러 연준 이사도 연설에 나설 예정이다.

한편 미국 금융시장은 메모리얼 데이(Memorial Day)를 맞아 내주 25일(월요일) 휴장한다.

koinwon@newspim.com