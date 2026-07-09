AI가 바꿀 일의 미래…청년 일자리 충격 줄인다

AI 핵심 요약beta
- 정부가 9일 AI 공존 노동시장 정책 포럼을 열었다.
- 이형일 차관은 인재 양성과 고용안전망 강화를 밝혔다.
- 전문가들은 AI 충격 대응과 제도 정비를 주문했다.
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국가적 투자 수요 선제적 반영, 신산업 인력양성
[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 인공지능(AI)이 일자리 구조를 흔드는 핵심 변수로 떠오른 가운데 정부가 AI와 공존하는 새로운 노동시장을 위한 정책 방향을 논의하는 장을 마련했다.
재정경제부와 한국개발연구원(KDI)은 9일 서울 은행회관 국제회의실에서 '일의 미래: AI와 공존하는 새로운 노동시장' 포럼을 공동 개최했다고 밝혔다.
이형일 재경부 제1차관은 "최근 AI는 인간의 반복 업무를 자동화하는 단계를 넘어, 스스로 목표를 설정하고 업무를 조율하는 에이전틱 AI(Agentic AI) 시대로 빠르게 진화하고 있다"고 말했다.
이어 "정부는 노동시장 수요 변화에 대응한 인재 양성을 적극 지원하고, 고용안전망도 강화할 것"이라며 "3대 메가프로젝트와 같은 국가적 투자 수요를 선제적으로 반영해 신산업 인력 양성 방안을 체계적으로 마련하겠다"고 밝혔다.
주제 발표를 맡은 한요셉 KDI 연구위원은 'AI 시대 노동시장: 평가와 전망' 발표에서 AI 기술이 청년 일자리를 감소시킬 수 있다는 논의가 활발해지고 있다며 새로운 직무 창출과 직무 간 이동 촉진이 필요하다고 지적했다.
장지연 한국노동연구원 선임연구위원은 AI 고용 충격의 발생은 기술이 좌우하지만, 그 분배는 제도가 결정한다고 강조했다.
김세직 KDI 원장은 AI를 노동시장과 산업구조, 경제 성장 기반을 근본적으로 바꾸는 구조적 전환으로 규정했다. 김 원장은 "AI 시대의 경쟁력은 기술 자체보다 이를 효과적으로 활용할 수 있는 창조형 인적자본과 유연한 제도, 정책적 지원체계를 갖추는 데 달려 있다"고 강조했다.
이한주 경제·인문사회연구회 이사장은 기조강연을 통해 AI 시대의 혜택을 국민 모두가 함께 누릴 수 있도록 '삶의 기본적 권리'를 보장하는 기본사회 모델을 제시했다.
wideopen@newspim.com