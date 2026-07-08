[오늘날씨] 전국 장맛비…충남·전북 200mm 이상 '물폭탄'

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 수요일인 8일은 전국에 장맛비가 내리겠다. 충청권과 전북은 200mm 이상의 폭우가 예상돼 주의가 필요하다.
8일 기상청과 케이웨더에 따르면 한반도는 정체전선 영향을 받아 전국에 비가 올 전망이다.
예상 강수량은 수도권·강원내륙산지·충북 50~100mm(많은 곳 150mm 이상), 대전·세종·충남·전북 80~150mm(많은 곳 200m 이상), 강원동해안 5~50mm다. 전남북서부·경북중북부는 30~80mm, 광주·전남 10~40mm, 대구·경북남부 20~60mm, 경남서부내륙 5~40mm, 제주도는 5mm 안팎이다.
주요 지역별 최저기온은 ▲서울 25도 ▲인천 24도 ▲수원 24도 ▲춘천 23도 ▲강릉 25도 ▲청주 25도 ▲대전 23도 ▲전주 24도 ▲광주 24도 ▲대구 23도 ▲부산 23도 ▲울산 23도 ▲제주 25도다.
최고기온은 ▲서울 27도 ▲인천 26도 ▲수원 28도 ▲춘천 27도 ▲강릉 32도 ▲청주 31도 ▲대전 30도 ▲전주 30도 ▲광주 30도 ▲대구 32도 ▲부산 28도 ▲울산 31도 ▲제주 32도다.
에어코리아에 따르면 이날 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.
바다 물결은 서해 앞바다 0.5~3.0m, 남해 앞바다 0.5~1.5m, 동해 앞바다 0.5~2.0m로 일겠다.
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