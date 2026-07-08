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'슈퍼 사이클'의 역설…삼성 스마트폰은 '원가와의 전쟁'

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AI 핵심 요약

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  • 삼성전자 MX사업부가 2분기 적자 전환했다.
  • 메모리값 급등이 스마트폰 제조원가를 끌어올렸다.
  • 오는 22일 Z폴드8 가격이 하반기 실적 분수령이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

메모리사업부 최대 실적…MX는 적자 전환
HBM發 메모리값 폭등…AI폰 원가 쇼크
메모리 공급난 장기화…수익성 회복 '안갯속'
삼성·애플도 못 버텼다…가격 인상 확산
갤럭시 Z폴드8, MX 반등 시험대

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 메모리 슈퍼사이클이 삼성전자 사업부 간 희비를 갈랐다. 메모리 가격 급등으로 스마트폰 제조원가가 치솟으면서 모바일경험(MX)사업부는 2분기 대형 적자 전환이 유력해졌다. 반도체에 사상 최대 실적을 안긴 메모리 슈퍼사이클이 스마트폰에는 '원가 쇼크'로 돌아온 셈이다. 메모리 공급난 장기화가 예상되는 가운데 갤럭시 Z폴드8의 가격 정책이 하반기 MX사업부 실적의 분수령이 될 전망이다.

서울 서초구 삼성전자 사옥 [사진 = 뉴스핌DB]

◆메모리값 폭등에 무너진 스마트폰 수익성
8일 증권가에 따르면 삼성전자 MX사업부는 올 2분기 적자 전환이 유력하다. 증권사별로 격차는 있으나 적게는 3000억원에서 많게는 1조원 안팎의 적자를 기록했을 것으로 추정하고 있다.

삼성전자가 전날 발표한 2분기 잠정 영업이익은 89조4000억원으로 역대 최대를 기록했는데, 증권가는 영업이익의 대부분이 메모리사업부에서 발생한 것으로 보고 있다. 메모리사업부 영업이익은 90조원을 웃돈 반면, 스마트폰을 담당하는 MX사업부와 파운드리·시스템LSI 사업 등이 적자를 기록하면서 메모리에서 벌어들인 이익 일부를 상쇄했다.

MX사업부 부진의 가장 큰 원인은 메모리 가격 급등이다. AI 서버용 고대역폭메모리(HBM) 수요가 폭증하면서 D램과 낸드플래시 공급이 빠듯해졌고, 범용 메모리 가격까지 동반 상승했다. 스마트폰 한 대에 들어가는 저전력 D램(LPDDR)과 스마트폰용 저장장치(UFS)와 같은 핵심 부품 가격이 크게 오르면서 제조원가가 급격히 높아졌다는 분석이다.

실제 주요 증권사들은 2분기 D램 평균판매가격(ASP)이 전 분기 대비 40~50%, 낸드는 60~70% 상승한 것으로 추정했다. 메모리 업체 입장에서는 수익성이 크게 개선됐지만 이를 구매하는 스마트폰 사업부에는 비용 증가 요인으로 작용했다.

◆메모리 슈퍼사이클, MX에는 '독'
이른바 '메모리 슈퍼사이클의 역설'이다. AI 투자 확대가 메모리 사업에는 사상 최대 호황을 안겼지만, 같은 회사 안에서는 스마트폰 사업의 원가 부담을 키우며 사업부 간 실적 격차를 극명하게 벌려놓았다.

스마트폰 판매가 부진했던 것도 아니다. 갤럭시 S26 시리즈 판매 호조로 출하량은 시장 예상보다 양호했던 것으로 알려졌다. 하지만 급등한 메모리 원가를 판매가격에 모두 반영하지 못하면서 수익성 개선으로 이어지지 못했다. 메모리 가격 인상 속도를 스마트폰 가격이 따라가지 못한 셈이다.

특히 삼성전자는 외부 고객뿐 아니라 내부 사업부에도 시장 가격에 맞춰 메모리를 공급하는 구조다. 메모리사업부 실적이 개선될수록 MX사업부 원가 부담도 함께 커지는 구조적 특성이 이번 분기 실적에서 그대로 드러났다는 분석이다.

삼성전자 '갤럭시 Z 트라이폴드' [사진 = 뉴스핌DB]

◆끝나지 않은 메모리 쇼크…MX 한숨도 계속
문제는 메모리 가격 상승세가 당분간 꺾이지 않을 것이라는 점이다. AI 서버용 HBM 수요가 폭증하면서 범용 D램과 낸드플래시 공급까지 빠듯해졌고, 모바일용 메모리 가격 역시 급등세를 이어가고 있다. 시장조사업체 트렌드포스는 올해 3분기에도 범용 D램 계약가격이 전 분기보다 13~18%, 낸드플래시는 10~15% 추가 상승할 것으로 전망했다. 카운터포인트리서치와 IDC, 모건스탠리 등도 메모리 공급난이 내년까지 이어질 가능성이 높다고 내다봤다.

스마트폰 업체들의 고민은 AI 시대가 열릴수록 메모리를 줄일 수도 없다는 점이다. 생성형 AI와 에이전트 AI 기능을 구현하기 위해서는 기존보다 훨씬 많은 D램과 저장장치가 필요하다. AI 스마트폰 경쟁이 치열해질수록 제조원가에서 메모리가 차지하는 비중은 더욱 커질 수밖에 없다. 실제 카운터포인트리서치에 따르면 800달러급 스마트폰의 제조원가에서 메모리가 차지하는 비중은 지난해 14% 수준에서 최근 40%까지 확대됐으며, 동일 모델의 메모리 비용도 약 63달러에서 291달러로 4배 이상 뛰었다.

증권가는 하반기에도 MX사업부의 실적 회복 속도는 제한적일 것으로 보고 있다. AI 서버 투자 확대로 메모리 공급 부족이 이어질 가능성이 높아 원가 부담 역시 당분간 지속될 것으로 예상되기 때문이다. 일부 증권사는 3분기에도 MX사업부가 적자를 이어가거나 흑자 전환에 성공하더라도 이익 규모는 제한적일 것으로 전망했다.

노태문 삼성전자 대표이사 겸 디바이스경험(DX)부문장(사장) [사진 = 뉴스핌DB]

◆원가 감당 한계…Z폴드8도 가격 인상 불가피
결국 제조사들은 가격을 올릴지, 수익성을 포기할지 양자택일해야 하는 상황에 놓였다. 삼성전자는 올해 초 갤럭시 S26 시리즈 가격을 인상했고, 이미 출시된 갤럭시 Z폴드7·플립7의 고용량 모델 가격도 올렸다. 애플 역시 지난달 맥북과 아이패드 가격을 최대 300달러 인상했고, 중국 비보·오포·샤오미 등도 잇달아 가격을 높였다. 업계에서는 높은 수익성을 유지해온 애플마저 가격 인상에 나선 것은 메모리 공급난이 그만큼 심각하다는 방증으로 보고 있다.

시장의 관심은 삼성전자가 오는 22일 공개하는 갤럭시 Z폴드8·Z플립8의 가격 정책으로 쏠리고 있다. 업계에서는 기본 모델 가격은 최대한 유지하더라도 고용량 모델이나 일부 국가에서는 가격 인상이 불가피할 것으로 보고 있다. 메모리 가격 상승분을 판매가에 얼마나 반영하느냐에 따라 MX사업부의 하반기 수익성이 크게 달라질 수 있기 때문이다. 폴더블 스마트폰은 일반 바(Bar)형 스마트폰보다 ASP가 높고 온디바이스 AI 기능도 한층 강화돼 프리미엄 제품 비중 확대에 따른 수익성 개선을 기대할 수 있다.

업계 관계자는 "AI 시대는 메모리 업체에는 사상 최대 호황을 안겨줬지만, 스마트폰 제조사에는 원가 부담이라는 새로운 과제를 안겼다"며 "폴더블폰처럼 평균판매가격(ASP)이 높은 프리미엄 제품 판매를 확대하고, 급등한 메모리 원가를 제품 가격에 얼마나 효과적으로 반영하느냐가 하반기 MX사업부 수익성을 좌우할 것"이라고 말했다.

syu@newspim.com

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딥시크도 '자체 AI칩' 개발 추진 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 중국 인공지능(AI) 스타트업 딥시크(DeepSeek)가 자체 AI 반도체 개발에 나선 것으로 알려졌다. 그동안 AI 모델 학습과 운영에 사용해 온 엔비디아와 화웨이 반도체 의존도를 줄이기 위한 전략으로 풀이된다. 개발이 성공하면 중국 AI 대표 기업으로 떠오른 딥시크의 사업 전략이 크게 바뀌는 것은 물론, 중국 AI 반도체 시장에서 영향력을 키워온 화웨이에도 새로운 경쟁자가 등장하게 된다. 로이터 통신은 7일(현지시간) 사안에 정통한 복수의 관계자를 인용해 딥시크가 자체 AI 추론용(inference) 반도체를 개발하고 있다고 보도했다. 추론은 학습을 마친 AI 모델이 사용자의 질문에 답변을 생성하는 단계로, 새로운 모델을 학습시키는 훈련(training)용 반도체와는 용도가 다르다. [AI 이미지 = 배상희 기자] 소식이 전해진 뒤 미국 엔비디아(NASDAQ:NVDA)의 주가는 개장 전 거래에서 약 1.6% 하락했다. 리처드 윈저 라디오프리모바일 애널리스트는 "엔비디아는 중국 시장에서 사실상 퇴출된 상태이며, 앞으로도 상황이 달라질 가능성은 거의 없다"며 "딥시크도 최첨단 반도체 생산 능력을 확보하지 못하면 자체 AI 반도체를 중국 외 시장에 판매하기는 사실상 불가능하다"고 말했다. 그는 따라서 이번 딥시크의 반도체 개발이 엔비디아 실적에는 큰 영향을 주지 않을 것으로 내다봤다. 딥시크는 지난해 공개한 저비용·고효율 AI 모델이 세계적인 주목을 받으며 중국 AI 산업의 대표 기업으로 떠올랐다. 다만 그동안에는 기술 상용화보다 AI 모델 성능 개선에 집중해 온 것으로 알려졌다. ◆ 화웨이 의존 줄이고 자체 생태계 구축 미국의 대중국 수출 규제로 엔비디아의 최첨단 AI 반도체 공급이 막히면서 화웨이는 약 500억달러 규모의 중국 AI 반도체 시장에서 절반가량의 점유율을 확보했다. 딥시크를 비롯한 중국 주요 AI 기업들도 화웨이 반도체를 적극 활용해 왔다. 하지만 화웨이의 독주도 흔들리고 있다. 알리바바와 바이두가 자체 AI 반도체를 개발하며 시장 점유율을 확대하고 있는 데 이어 딥시크까지 경쟁에 뛰어든 것이다. 소식통들에 따르면 딥시크의 반도체 개발은 아직 초기 단계다. 회사는 반도체 설계업체와 파운드리, 메모리 업체 등과 협의를 진행하고 있으며 프로젝트는 약 1년 전 시작됐다. 최근에는 반도체 설계 엔지니어 채용도 확대했지만 공개 채용 사이트에는 공고를 내지 않고 비공개 방식으로 인력을 확보한 것으로 전해졌다. 딥시크는 이번 보도와 관련한 논평 요청에 응답하지 않았다. [AI 이미지 = 배상희 기자] ◆ AI 추론 시장 겨냥…오픈AI도 자체 칩 개발 딥시크의 전략은 글로벌 AI 기업들의 움직임과도 맞닿아 있다. 오픈AI는 지난달 브로드컴과 공동 개발한 첫 자체 추론용 AI 반도체 '할라페뇨(Jalapeno)'를 공개했고, 앤트로픽도 자체 AI 반도체 개발을 검토 중인 것으로 알려졌다. 딥시크에는 미국의 대중국 반도체 수출 규제도 중요한 배경이다. 미국은 중국 기업들이 엔비디아의 최첨단 AI 반도체를 구매하지 못하도록 막고 있으며, 중국 정부는 자국 기업들에 국산 AI 반도체 개발을 독려하고 있다. 딥시크 창업자인 량원펑은 2024년 중국 언론과의 인터뷰에서 미국의 반도체 수출 규제가 회사의 가장 큰 과제 중 하나라고 밝힌 바 있다. 딥시크는 초기에는 엔비디아 H800 반도체를 이용해 AI 모델을 학습시켰지만, 이후 화웨이 어센드(Ascend) 반도체 사용 비중을 꾸준히 늘려왔다. 지난 4월에는 화웨이 어센드에 최적화된 V4 모델을 공개했고, 화웨이는 V4-Flash 모델 학습에도 자사 반도체가 일부 사용됐다고 밝혔다. 이후 중국 대형 IT 기업들의 화웨이 어센드 950 반도체 주문도 크게 증가한 것으로 알려졌다. 딥시크가 개발 중인 추론용 반도체는 AI 산업에서 가장 빠르게 성장하는 시장을 겨냥한다. AI 서비스가 확산되면서 컴퓨팅 수요가 모델 학습보다 실제 서비스를 위한 추론 단계로 빠르게 이동하고 있기 때문이다. 추론용 반도체는 범용 GPU보다 가격이 저렴하고 전력 소비도 적다는 장점이 있다. 다만 성공을 장담하기는 어렵다. 경쟁력 있는 AI 반도체를 개발하려면 막대한 자금과 수년의 개발 기간이 필요하며, 미국의 수출 규제로 중국 기업들은 최첨단 해외 파운드리와 고대역폭메모리(HBM) 접근에도 제약을 받고 있다. 한편 딥시크는 최근 기업가치 520억~590억달러를 인정받는 조건으로 70억달러 규모의 첫 외부 투자 유치를 추진하고 있다. 수년간 외부 투자를 거부해 온 기존 전략을 바꾸는 첫 행보다. koinwon@newspim.com 2026-07-07 22:00
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與 최고위원 대진표 윤곽 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 8·17 더불어민주당 전당대회를 앞두고 현역 의원의 최고위원 출마가 잇따르고 있다. 이미 출마를 선언한 박선원·김영호·이건태 의원에 이어 서미화 의원도 출사표를 던질 예정이다. 원외 후보들도 출마 채비를 마쳐가고 있다. 후보 등록을 열흘가량 앞두고 출마자가 늘어나면서 최고위원 경쟁도 본격화하고 있다. 더불어민주당 전당대회를 앞두고 최고위원 출마가 잇따르고 있다. 왼쪽 위부터 시계 방향으로 박선원·김영호·이건태·서미화 의원. [사진=뉴스핌 DB] ◆ 민주당 최고위원 출마 러시...박선원·김영호·이건태 이어 서미화도 출마 채비 8일 정치권에 따르면 최고위원 출마 선언의 시작을 끊은 것은 박선원 의원이다. 상대적으로 계파색이 옅은 비당권파로 분류되는 박 의원은 지난달 24일 출마를 선언하며 "민주당 당원 전체의 최고위원이 되겠다"고 밝혔다. 박 의원은 정청래 전 대표와는 국회 탄핵소추단에서 함께 활동했고, 김민석 전 국무총리와는 오랜 친구라는 점을 언급하며 특정 진영이 아닌 당 전체를 아우르겠다는 뜻을 강조했다. 송영길 전 대표 비서실장을 역임했던 김영호 의원도 지난달 25일 최고위원 출마를 선언했다. 김 의원은 "소수 지도부가 당의 모든 결정을 좌우하는 권위적이고 폐쇄적인 운영 방식을 탈피하겠다"며 '통합 선봉장'을 내세웠다. 김 의원은 스스로를 '비당권파'라고 밝혔다. 이재명 대통령의 대장동 사건 변호인 출신으로 대표적인 친명(친이재명)계인 이건태 의원은 지난 7일 국회에서 기자회견을 열고 최고위원 출마를 선언했다. 이 의원은 "대통령의 국정 철학과 당의 목소리를 가감 없이 연결하는 강력한 '명통(明通) 창구'가 되겠다"며 "전 국민이 민주당의 효능감을 느끼게 해 민주당의 지지 기반을 철옹성 같은 구조적 다수로 다져놓겠다"고 말했다. 이 의원은 "자기 정치로 분열을 키우는 사람이 아니라 포용과 실력으로 이재명 정부를 성공시키는 사람이 되겠다"며 "국정 성공과 정권 재창출을 강력하게 쟁취하는 최전방 공격수가 돼 대한민국의 위대한 도약에 한 몸 바치겠다"는 각오를 밝혔다. 이 의원은 지난 6일 친명계 후보인 김 전 총리의 당대표 출마 기자회견에도 함께 했다. 친명계 의원이자 당 전국장애인위원장인 서미화 의원도 오는 9일 국회에서 최고위원 출마를 선언한다. 더불어민주당 8·17 전당대회를 앞두고 원외 인사들도 최고위원 선거에 뛰어들고 있다. 왼쪽부터 김형남 전 군인권센터 사무국장, 정민철 당 정책위원회 부의장, 김용 전 민주연구원 부원장. [사진=뉴스핌DB] ◆ '원외' 김용도 출마 선언 예정...'청년' 정민철·김형남도 출사표 원외 인사들의 출마도 이어지고 있다. 청년 정치인 정민철 당 정책위 부의장은 7일 국회에서 출마를 선언했다. 민주당 서울시장 경선 후보였던 김형남 전 군인권센터 사무국장은 지난 3일 최고위원 출마를 선언했다. 김 후보는 1989년생으로 36살, 정 후보는 2001년생으로 24살이다. 이들은 최고위원 출마 선언을 했지만 민주당 전준위가 청년최고위원 제도를 도입키로 하면서 청년최고위원으로 출마할 가능성이 있다.  이 대통령의 측근인 김용 전 민주연구원 부원장은 8일 오전 10시 출마 기자회견을 할 예정이다.  다만 친청(친정청래)계에서 공식적으로 최고위원 출마 여부를 밝힌 의원은 없다. 정 전 대표의 비서실장을 지낸 한민수 의원이 출마를 고심하고 있다. 친청계로 분류되는 최민희 의원 출마 가능성도 나온다. 문정복·이성윤 최고위원 재도전 여부도 관심사다. 민주당은 오는 16~17일 당대표와 최고위원 후보 등록을 받는다. 최고위원은 모두 5명을 뽑는다. 다만 최고위원 득표 상위 5명이 모두 남성이면 5등인 남성 대신 여성 후보 중 최고 득표자가 여성 최고위원에 선출된다. chogiza@newspim.com 2026-07-08 05:31

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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