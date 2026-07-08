와인나라, 7월 맞춤형 와인 행사…글라스 시음부터 클래스까지

AI 핵심 요약beta
- 와인나라가 8일 7월 한 달간 맞춤형 와인 행사를 진행했다
- 한 잔의 서울·드링크 온 와인나라·언코키드 등 단계별 시음·교육 프로그램을 31일까지 운영했다
- 트림바크 400주년 기념 프리미엄 페어링으로 주요 빈티지와 매그넘 와인 테이스팅 기회를 제공했다
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[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 아영FBC의 리테일 브랜드 와인나라가 7월 한 달간 글라스 와인과 비교 시음, 원데이 클래스, 프리미엄 페어링 등 소비자 취향과 경험 수준에 맞춘 와인 행사를 진행한다고 8일 전했다.
대표 프로그램인 '한 잔의 서울'은 병 단위로 구매하기 부담스러운 프리미엄 와인을 잔 단위로 경험할 수 있도록 기획됐다. 오는 31일까지 사브서울과 무드서울, 더페어링에서 진행되며 코쉬 뒤리 뫼르소 블랑 2018, 티냐넬로 2016, 트림바크 리슬링 클로 쌩뜨윈느 2012 등을 30㎖ 단위로 선보인다.
여러 와인을 비교하며 취향을 찾는 '드링크 온 와인나라'도 오는 31일까지 압구정점과 서래점, 성수점에서 운영한다. 라벨이나 가격만으로 와인을 고르기 어려운 입문자에게는 선택 기준을 제공하고, 애호가에게는 새로운 품종과 산지를 탐색하는 기회를 제공한다.
원데이 와인 클래스 '언코키드'는 7월 매주 일요일 사브서울에서 열린다. 권우 소믈리에의 설명과 함께 스파클링 와인과 화이트 와인, 레드 와인을 주제별로 시음하며 품종과 스타일의 특징을 배울 수 있도록 구성했다. 참가비는 1인당 5만원이다.
오는 23일에는 트림바크 설립 400주년을 기념한 '트림바크 모멘츠'를 더페어링에서 진행한다. 알자스 리슬링 명가 트림바크의 주요 와인을 런치와 디너 페어링 코스로 선보인다. 디너에는 뀌베 프레데릭 에밀 매그넘 2013과 리저브 페르소넬 매그넘 2017 등 주요 빈티지가 포함된다.
와인나라는 소비자의 관심 단계에 따라 글라스 시음과 비교 체험, 입문 교육, 프리미엄 테이스팅을 선택할 수 있도록 프로그램을 구성했다.
와인나라 관계자는 "소비자가 와인을 직접 경험하며 자신에게 맞는 제품을 찾을 수 있도록 다양한 행사를 마련했다"며 "트림바크 400주년 행사에서는 평소 접하기 어려운 주요 빈티지와 매그넘 와인을 경험할 수 있을 것"이라고 말했다.
mkyo@newspim.com