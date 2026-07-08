행안부, 민선 9기 지방정부 인력 보강…사회연대경제·아동학대 대응 등 6대 분야 지원

AI 핵심 요약beta
- 행정안전부가 8일 민선9기 지방정부 지원 위해 6대 정책 분야 인력을 수시 배정하기로 했다
- 사회연대경제·아동학대 예방·지방노동감독·체납관리·민원대응·의회 지원 인력 총 997명을 확충한다
- 윤호중 장관은 주민 체감 성과 창출 위해 지방정부와 협력하며 기준인건비 수시 배정을 계속 추진하겠다고 밝혔다
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기준인건비 상반기 수시 배정 첫 시행…지방정부 조기 안착 지원
[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 민선 9기 지방정부의 조기 안착과 주민 체감형 행정서비스 강화를 위해 사회연대경제와 아동학대 예방, 지방노동감독 등 6대 정책 분야의 지방정부 인력을 대폭 보강한다.
행정안전부는 새로 출범한 민선 9기 지방정부가 필요한 인력을 적기에 확보해 정책 성과를 창출할 수 있도록 6대 정책 분야에 대한 기준인건비를 수시 배정한다고 8일 밝혔다.
그동안 행안부는 매년 말 지방정부의 기준인건비를 일괄 통보했지만, 연 1회 배정 방식으로는 신규 정책이나 사회문제 대응에 필요한 인력을 제때 충원하기 어렵다는 지적이 제기돼 왔다.
이에 따라 올해부터는 시급한 정책 추진이 필요한 분야에 대해 상반기 수요를 반영해 인력을 우선 배정하기로 했다.
우선 사회연대경제 활성화를 위해 사회적기업과 협동조합 등 사회연대경제 조직 육성 전담 인력을 배치하고, 지역 주민이 참여하는 재생에너지 사업인 '햇빛소득마을' 조성을 추진하는 129개 시·군에도 사업 전담 인력을 지원한다.
이 분야에는 총 341명의 인력이 배정된다.
사회적 약자를 보호하기 위한 인력도 확대된다.
행안부는 최근 잇따른 영유아 아동학대 사건에 대응하기 위해 아동학대 의심 신고가 많은 60개 시·군·구에 전담 공무원 113명을 추가 배치한다.
또 오는 12월부터 지방자치단체에 노동감독 권한이 위임되는 데 맞춰 산업재해 예방과 노동권 보호를 담당할 지방노동감독관 운영 인력 120명을 시·도에 우선 배정한다.
아울러 지방정부가 자체적으로 지방노동감독관을 추가 채용할 경우 올해 말 기준인건비 산정에도 이를 반영할 계획이다.
체납관리와 민원 대응 등 현장 행정 인력도 강화한다.
행안부는 지방세입 체납관리단 운영을 지원하기 위해 관리 인력 270명을 보강한다. 이들은 기간제 근로자 채용과 교육, 현장조사 지원 등을 맡아 체납관리의 효율성을 높이게 된다.
또 특이·반복 민원이 많은 지방정부에는 민원 대응 전담 인력 95명을 배치해 민원인의 고충을 신속하게 해결하고 갈등 조정 기능을 강화할 예정이다.
이 밖에 민선 9기 지방의원 정수 변동에 맞춰 지방의회의 정책 지원 전문인력 58명도 추가 배치한다.
윤호중 행정안전부 장관은 "이번 기준인력 수시 배정은 새로 출범한 민선 9기 지방정부가 필요한 인력을 제때 충원해 주민이 체감할 수 있는 성과를 창출하도록 지원하기 위한 것"이라며 "앞으로도 행정안전부는 민선 9기의 성공적인 안착을 위해 지방정부와 긴밀히 협력하고 적극 지원해 나가겠다"고 말했다.
abc123@newspim.com