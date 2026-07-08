쿠웨이트 "방공망 가동...적의 미사일과 드론 공습에 대응"

AI 핵심 요약beta
- 쿠웨이트 군당국은 8일 방공망을 가동해 미사일·드론 공격에 대응했다고 밝혔다.
- 미국은 7일 이란의 방공망·미사일기지·드론 발사대를 공습해 이란 내 목표물 80여곳을 타격했다고 했다.
- 이란은 미 재공격에 대비태세를 강조하고 혁명수비대가 남부에서 미국 MQ9 드론을 격추했다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 쿠웨이트 군(軍)당국은 8일 "현재 방공망이 가동에 들어가 적대적 미사일과 드론 공격에 대응하고 있다"고 밝혔다. 해당 미사일과 드론이 어디에서 날아왔는지, 공격의 주체가 어딘지는 확인되지 않았다. 이날 쿠웨이트 국영통신도 "방공망 사이렌이 울렸다"고 전했다.
앞서 로이터는 바레인 내무부 발표를 인용해 바레인 영토 안에서 (공습) 사이렌이 울렸다고 보도했다.
현지시간 7일 미국은 이란의 방공망과 미사일기지, 드론 발사대를 겨냥해 공습을 단행했다. 호르무즈 해협에서 유조선 3척이 이란의 소행으로 의심되는 미사일 공격을 받은데 대해 이란의 책임을 물은 것이다. 이후 미 중부사령부는 공습 완료를 알리면서 이번 공격으로 이란 내 목표물 80곳 이상을 타격했다고 설명했다.
이란이 보복 차원에서 쿠웨이트와 바레인의 미 군사 시설을 노린 것으로 추정되지만 아직 공식 발표는 나오지 않았다. 바레인에는 미 해군 제5함대 사령부가 주둔하고 있다.
로이터에 따르면 모즈타바 하메네이 이란 최고지도자의 군사 고문인 모흐센 레자이는 "트럼프(도널드 트럼프 미국 대통령)는 이란을 다시 공격하려 한다"며 "우리는 만반의 준비를 갖추고 있다"고 말했다. 재차 미국과 전면전 상황이 벌어져도 물러서지 않겠다는 이야기다.
한편 이란 프레스TV는 "혁명수비대가 이란 남부에서 미국의 MQ9 드론을 격추했다"고 보도했다.
osy75@newspim.com